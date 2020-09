Amazon Prime Day 2020: cosa aspettarsi e possibile data di inizio

L’ Amazon Prime Day è l’appuntamento annuale del colosso di Seattle dedicato a tutti gli appassionati di tecnologia che desiderano risparmiare più del solito sui propri acquisti. Di solito si svolge a luglio, ma quest’anno l’epidemia di coronavirus Sars-CoV-2 ( LA SITUAZIONE NEL MONDO ) ha portato più volte al rinvio dell’evento. Ad agosto si è svolta un’edizione su piccola scala in India, considerata da molti solo un antipasto in vista del banchetto vero e proprio. Per ora, l’Amazon Prime Day 2020 resta privo di una data ufficiale, ma secondo alcune voci di corridoio la data da segnare sul calendario sarebbe quella del 5 ottobre.

La possibile data dell’Amazon Prime Day 2020

Come riportato da WireCutter, il portale di tecnologia di proprietà del New York Times, durante l’ultima presentazione dei risultati fiscali il CFO di Amazon Brian Olsavsky aveva spiegato che l’edizione 2020 del Prime Day si sarebbe svolta nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, che inizia a ottobre. In seguito, il colosso di Seattle avrebbe inviato ad alcuni dei suoi clienti attivi sul marketplace una comunicazione in cui il 5 ottobre viene indicato come possibile data di inizio dell’evento. Questa scelta, non ancora confermata da Amazon, potrebbe dipendere dalla volontà di mantenere una certa distanza tra il Prime Day e il Black Friday, che si svolgerà verso la fine di novembre.

Cosa aspettarsi dal Prime Day 2020?

Seguendo la strada tracciata nel 2019, anche quest’anno l’Amazon Prime Day potrebbe svolgersi nell’arco di due giorni. In questo periodo, tutti gli utenti con un abbonamento Prime attivo potranno approfittare delle numerose offerte presenti sulla piattaforma per soddisfare la propria voglia di shopping e, magari, iniziare a portarsi avanti con i regali di Natale. È lecito aspettarsi degli sconti interessanti sui prodotti di Amazon (come gli smart speaker della linea Echo,gli ebook reader Kindle ecc.) e di molte altre aziende.