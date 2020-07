Amazon, ReCommerce è il nuovo servizio di permuta per smartphone usati

Amazon lancia in Italia ReCommerce, il nuovo servizio di permuta per smartphone usati. Recandosi sulla pagina ufficiale di ReCommerce è ora possibile rottamare il proprio telefonino, anche se vecchio o danneggiato. Il servizio è gestito dal colosso di Bezos, che si occupa del pagamento del dispositivo, e dalla società ReCommerce Group, specializzata nel ritiro e nella valutazione degli smartphone inviati dagli utenti. Il valore del device viene stabilito in base al suo prezzo sui mercati dell'usato e alle condizioni del dispositivo.

Amazon promette di accreditare il valore dello smartphone sul conto corrente indicato dall’utente entro 48 ore dalla convalida del ritiro.

Come funziona Amazon ReCommerce

Ma come funziona Amazon ReCommerce e di cosa si tratta esattamente? Come spiega la stessa Amazon nella pagina dedicata al servizio, l’azienda ritira tutti i cellulari, indipendentemente dalle condizioni e dal funzionamento. “I cellulari funzionanti possono godere di una seconda vita sul mercato dell'usato. I cellulari non funzionanti vengono invece riciclati”, precisa il colosso di e-commerce.

La procedura da seguire per rottamare un dispositivo è semplice e veloce.

Dopo aver cercato il modello che si intende cedere ad Amazon direttamente sulla pagina dedicata al servizio, agli utenti viene chiesto di rispondere ad alcune domande necessarie per la prima valutazione del dispositivo. Il sistema rivelerà così il valore dello smartphone, che verrà confermato solo al termine della valutazione finale. Dopo aver inserito i propri dati personali gli utenti potranno fissare la data del ritiro. Una volta ricevuto lo smartphone, il team di ReCommerce procederà all'analisi e alla valutazione per verificare le condizioni dichiarate.

La procedura viene eseguita entro 48 ore dalla ricezione del device. Nello specifico, il team di esperti valuterà tre diversi parametri: l'aspetto esteriore del dispositivo, che può essere valutato come "perfetto", "buono" e "danneggiato", la corretta accensione del device, il funzionamento del display e dei pulsanti e, nel caso degli iPhone, l'eventuale disattivazione della funzione "Trova il mio iPhone". Solo al termine della valutazione finale, Amazon accrediterà il valore dello smartphone sul conto corrente indicato dall’utente.