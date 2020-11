PS4, una serie di titoli in offerta con "Il pianeta degli sconti"

Partita già da alcuni giorni e valida fino al 21 novembre, l'iniziativa propone tantissimi videogiochi in sconto, anche oltre l'80%, a partire da Gta V e Tekken 7, passando per Project Cars 2 e ancora Sekiro: Shadows Die Twice, solo per citarne alcuni

A pochissimi giorni dal lancio di Playstation 5 , Sony non dimentica (e non lo farà per molto) gli utenti PS4 e rilancia con una serie di offerte e sconti a tempo limitato su numerosi titoli, con un risparmio che può arrivare anche ad oltre l’80% rispetto ai prezzi di listino.

La lista di videogiochi in promozione fino al 21 novembre prossimo è molto nutrita, a partire da Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Edition, proposto a 45,49 euro rispetto ai 69,99 consueti, con un risparmio pari al 35%, proseguendo poi con il capolavoro di Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, che è possibile al prezzo di 29,39 euro, meno rispetto ai 69,99 soliti, con uno sconto del 58%. Gli appassionati di corse e di quattro ruote possono accaparrarsi un titolo come Project Cars 2 a soli 9,99 euro, risparmiando ben l’86% rispetto ai 69,99 euro proposti a prezzo pieno, mentre chi preferisce i bolidi a due ruote può pensare a MotoGP 20, acquistabile a 34,99 euro invece che 69,99. Esattamente la metà si può risparmiare anche con Mafia II: Definitive Edition, venduto a 14,99 euro invece che 29,99. Ancora Rockstar e ancora un gioco senza tempo: GTA V Premium Online Edition, in bundle con una carta Whale shark che permette di ottenere denaro all’interno del gioco, è venduto a 24,59 euro, con un risparmio del 59% mentre i fan del genere picchiaduro possono trovare Tekken 7 a 9,99 euro invece che 49,99.

Da Dying Light a DayZ

Proseguendo nell’elenco dei titoli in offerta proposti da Sony, spiccano poi altre proposte come Dying Light: Enhanced Edition che, sempre fino al 21 novembre, può essere acquistato in offerta a 17,99 euro, rispetto ai 59,99 di listino. Pari al 70% è poi lo sconto legato a Battlefield 5, che è proposto a 14,99 euro, mentre un grande classico come Metal Gear Solid V: The Definitive Experience è presente sullo store di Playstation a soli 3,99 euro, con un risparmio pari all’80%. I fan del wrestling possono valutare l’acquisto di WWE 2K20 Deluxe Edition, in offerta a 32,99 euro invece che 99,99 mentre chi ama i titoli d’avventura può pensare anche a DayZ, videogioco prodotto da Bohemia Interactive che è in sconto a 29,99 euro, con un risparmio pari al 40% rispetto al prezzo di listino. La lunghissima lista di titoli interessati dall'iniziativa, comunque, può essere consultata direttamente sul Playstation Store.