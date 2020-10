Resident Evil 3 supera il traguardo delle tre milioni di copie vendute

Tra i tanti giochi horror con cui è possibile divertirsi ad Halloween è impossibile non menzionare anche i vari capitoli della saga di Resident Evil. È dal 1996 che la serie Capcom continua a inquietare i videogiocatori e non sembra intenzionata a smettere i tempi brevi, a giudicare dal successo degli ultimi episodi arrivati sul mercato. Dopo il remake di Resident Evil 2, anche quello del 3 sta ottenendo dei buoni risultati in termini di vendite: Capcom ha da poco svelato che il gioco ha superato il traguardo delle tre milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Resident Evil 3 potrebbe arrivare su Switch

L’ottimo risultato ha portato il totale delle copie vendute da tutti gli episodi della saga survival horror a quota 105 milioni di unità. Un numero da capogiro, che presto potrebbe crescere ulteriormente grazie al possibile arrivo di Resident Evil 3 su Nintendo Switch. Per ora non sono arrivate conferme ufficiali a riguardo, ma i rumor che parlano dell’imminente approdo del gioco sulla console ibrida di Nintendo sono piuttosto insistenti. In particolare, le voci di corridoio parlano di una versione di Resident Evil 3 giocabile su Switch in cloud. In Giappone questa soluzione è già stata adottata anche per Resident Evil 7, dunque non si tratta di una possibilità poi così remota.



Restando in tema di giochi horror, da giovedì 29 ottobre sono disponibili sull’Epic Games Store due giochi gratis che ben si sposano con le atmosfere di Halloween: Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered. Entrambi i titoli potranno essere riscattati gratuitamente fino alle 17:00 di giovedì 5 novembre, quando verranno sostituiti da Wargame Red Dragon. Mentre Blair Witch mette i giocatori nei panni di un ex poliziotto alla ricerca di un bambino scomparso, Ghostbusters permette a tutti i nostalgici degli anni 90’ di vivere una nuova avventura spettrale al fianco di Ray, Egon, Peter e Winston, gli storici protagonisti dei primi due film della serie cinematografica.