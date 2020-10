L'Epic Games Store regala due giochi a tema Halloween

Halloween è ormai alle porte e non esiste un momento migliore per immergersi nelle lugubri atmosfere di un videogioco horror. Epic Games lo sa bene ed è anche per questo che ha deciso di rendere disponibili sul suo Store due titoli che ben si sposano con la festa più sinistra dell’anno: Blair Witch e Ghostbusters: The Video Game Remastered. Entrambi i giochi potranno essere riscattati gratuitamente fino alle 17:00 di giovedì 5 novembre, quando verranno sostituiti da Wargame Red Dragon.

Blair Witch

Basato sull’omonima serie cinematografica, Blair Witch è un survival horror in cui il protagonista, l’ex poliziotto Ellis, deve cercare un ragazzino scomparso nella foresta di Black Hills. In base alle leggende locali, questo lugubre luogo dovrebbe essere la “dimora” della pericolosa strega di Blair. Ecco la descrizione del gioco presente sull’Epic Games Store: “Corre l'anno 1996. Un ragazzino scompare a Black Hills Forest, nei pressi di Burkittsville, Maryland. Vestirai i panni di Ellis, un ex agente di polizia dal passato turbolento, per partecipare alle ricerche. Ciò che avrà inizio come un ordinario caso investigativo finirà col trasformarsi in un incubo infinito. Dovrai affrontare le tue paure e la strega di Blair, una forza misteriosa che infesta il bosco...”



Ghostbusters: The Video Game Remastered

Proprio come Blair Witch, anche Ghostbusters: The Video Game Remastered è tratto da una fortunatissima serie cinematografica. Nei panni di una nuova recluta degli acchiappafantasmi, il giocatore dovrà seguire Ray, Egon, Peter e Winston (storici protagonisti dei primi due film) nella loro caccia agli ectoplasmi. I personaggi hanno le fattezze e le voci degli attori che li hanno interpretati, ossia Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. La storia del gioco è stata scritta da Dan Aykroyd e Harold Ramis, gli sceneggiatori delle prime due pellicole e del terzo capitolo, che dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche nel 2021.