Google celebra lo scrittore Alexandre Dumas nel doodle di oggi

Nel celebrare l’autore, Google segnala che una versione ridotta di uno dei suoi romanzi più famosi, "Il Conte di Montecristo", è rappresentata proprio nel doodle odierno, composto da una serie di immagini in slideshow. “In questo giorno del 1884, il quotidiano parigino 'Les Journal des Débats' fece uscire il primo capitolo del romanzo, pubblicato poi in serie fino al 1846”, scrivono da Google. Ecco spiegato dunque il motivo della scelta legata al 28 agosto.

La storia di Dumas

Dumas Davy de la Pailleterie, spiega Google per raccontare la vita del protagonista del doodle odierno, è nato nel 1802 a Villers-Cotterêts, in Francia. In seguito, ha deciso di farsi chiamare Alexandre Dumas, assumendo il cognome della nonna paterna Marie-Césette Dumas che era una donna di origine africana e schiava a Saint-Domingue, in pratica l'attuale Haiti. Da bambino, Dumas è stato affascinato dalle storie delle imprese del suo defunto padre, come generale dell’esercito, e proprio queste poi hanno trovato spazio in alcune delle opere più famose dello scrittore francese. Dumas, quindi, si trasferì a Parigi nel 1822 e divenne un apprezzato drammaturgo prima di raggiungere un enorme successo con i suoi romanzi ricchi di azione, tra cui spicca "I tre moschettieri", del 1844. “Oggi queste opere lo hanno reso uno degli autori francesi più famosi al mondo ei suoi libri sono stati tradotti in oltre 100 lingue”, scrive Google.

Un romanzo ritrovato

Alla fine degli anni '80, un romanzo di Dumas scomparso da tempo fu scoperto nella Biblioteca nazionale francese di Parigi. Intitolato "Le Chevalier de Sainte-Hermine" ("L'ultimo cavaliere"), il libro è stato finalmente pubblicato nel 2005. “Merci, Alexandre Dumas, per tutto l'entusiasmo che hai dato a così tanti lettori!”, termina il post dedicato da Big G al famoso autore transalpino.