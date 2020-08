Natura protagonista su Google Maps: più dettagli e colori reali

Sono due le novità che riguardano Google Maps . Quella più suggestiva è l’ “arrivo” della natura, in tutte le sue sfaccettature, con i suoi colori e i suoi dettagli, sulla famosa app di navigazione del colosso californiano. Oltre a questo, una vasta gamma di nuovi elementi è stata introdotta per le strade di città: "si potrà vedere esattamente dove si trovano marciapiedi, strisce e isole pedonali, informazioni cruciali se hanno esigenze di accessibilità", osserva Google sul proprio blog, dove ha annunciato le new entry per Maps e comunicato che la fase di rilascio inizierà da Londra, San Francisco e New Yorks per poi espandersi. Si tratta di dettagli “particolarmente utili perché, a causa della pandemia da coronavirus, sempre più persone scelgono di andare a piedi o usare mezzi di trasporto individuali".

La natura su Google Maps

Sulle mappe di Google, con il nuovo aggiornamento, gli utenti potranno beneficiare di una visione più reale, ma anche più accurata e più colorata del mondo. Le caratteristiche topografiche saranno infatti analizzate e rese con una gamma di colori sul modello Hsv. Ad esempio, una foresta densamente coperta sarà classificata con il verde scuro, mentre un'area di arbusti irregolari apparirà in una tonalità più chiara dello stesso colore. In questo modo in modo si potranno distinguere e osservare meglio gli elementi naturali, dai ghiacciai ai deserti, dalle spiagge alle foreste, per gli oltre 220 paesi e 100 milioni di chilometri quadrati di superficie terrestre coperti da Big G.

Colpo d’occhio realistico

“A partire da questa settimana – annuncia Google - sia che tu stia esplorando un nuovo posto o che ti stia preparando per andare in giro per la città, puoi usare Google Maps per vedere una rappresentazione del mondo più colorata e facile da capire”. Con le nuove funzioni dell’app “esplorare un luogo consentirà di osservare le sue caratteristiche naturali, così da distinguere facilmente spiagge e deserti da fiumi e laghi blu” è l’esempio riportato sul blog di Mountain View. “Con un colpo d'occhio si può sapere quanto è rigogliosa un'area verde e se ci sono cime innevate sulle montagne”.