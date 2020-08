6/16 ©Ansa

Ma a preoccupare è anche la scomparsa delle spiagge per l'aggressione dell'erosione costiera. Dal 1970 i tratti di litorale soggetti a erosione sono triplicati e oggi ne soffre il 46% delle coste sabbiose, con tendenze molto diverse tra le regioni e picchi del 60% e oltre in Abruzzo, Sicilia e Calabria. In media è come se fossero andati persi 23 metri di profondità di spiaggia per tutti i 1.750 km di litorale in erosione