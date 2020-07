La spedizione di ricerca "Difendiamo il Mare", condotta con la barca Bamboo della Fondazione Exodus di don Mazzi, ha permesso all’ong e al Distav (Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita) dell'Università di Genova di raccogliere i dati che mostrano l’impatto dei cambiamenti climatici anche nei nostri mari

