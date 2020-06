Google Maps, in arrivo funzioni pensate per migliorare gli spostamenti

Le novità, annunciate dalla stessa Big G in un post pubblicato sul blog ufficiale, saranno distribuite gradualmente in diversi Paesi del mondo sia sulla versione iOS che Android dell’app

Su Google Maps presto approderanno tante nuove funzioni pensate per migliorare gli spostamenti degli utenti e per fornire loro strumenti utili per muoversi in sicurezza, riuscendo a visionare in tempo reale l’affluenza nei luoghi di interesse.

Le novità, annunciate dalla stessa Big G in un post pubblicato sul blog ufficiale, saranno distribuite gradualmente in diversi Paesi del mondo sia sulla versione iOS che Android dell’app.

Ecco nel dettaglio tutte le novità in arrivo su Google Maps

“Nella nostra ultima versione di Google Maps su Android e iOS, stiamo introducendo funzionalità per aiutarti a trovare facilmente informazioni importanti se devi avventurarti, sia in auto che con i mezzi pubblici”, spiegano gli sviluppatori in un post sul blog ufficiale dedicato alle novità in arrivo sul popolare sistema di navigazione del colosso di Mountain View, che hanno come obiettivo quello di limitare il rischio di assembramenti. Ecco nel dettaglio tutte le nuovi funzioni che presto debutteranno su Google Maps.

• Nuovi avvisi per i mezzi di trasporto: Quando si ricercheranno sull’app le indicazioni per il trasporto pubblico, Google Maps, in collaborazione con gli enti di trasporto, mostrerà le misure da rispettare per poter utilizzare quello specifico mezzo, quali l’obbligo dell’uso della mascherina. Questa novità sarà inizialmente rilasciata in Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Colombia, Francia, India, Messico, Olanda, Spagna, Thailandia, UK e Stati Uniti, e sono in un secondo momento in altri Paesi.

• Nuovi avvisi durante la guida. Il colosso di Mountain View ha pensato anche agli utenti che si spostano in auto. Presto su Google Maps verranno segnalati eventuali posti di blocco/controllo per Covid-19 e le restrizioni in vigore lungo il percorso. Questi nuovi avvisi saranno disponibili inzialmente in Canada, Messico e Stati Uniti.

• Nuovi avvicini quando si è diretti verso strutture mediche e centri di test Covid-19. “Durante la navigazione verso queste strutture, manderemo un avviso che ricorda di verificare l'idoneità e le linee guida della struttura per evitare di essere respinti o causare ulteriore stress al sistema sanitario locale”, spiegano gli sviluppatori. La nuova funzione sarà inizialmente distribuita in Indonesia, Israele, Filippine, Corea del Sud e Stati Uniti.

• Nuove funzioni per i mezzi pubblici. Dopo aver selezionato il percorso per raggiungere la propria destinazione, nei dettagli del “viaggio” è presente un tab dedicato in cui sono indicate informazioni sugli affollamenti dei mezzi pubblici. È, inoltre, in distribuzione in tutto il mondo una nuova funzione che permette di conoscere in anteprima informazioni dettagliate sull’accessibilità del mezzo di trasporto e sulla sicurezza a bordo. Google Maps presto segnalerà anche quanto mediamente è affollata una stazione nelle varie fasce orarie e se l'attuale livello è in linea con la media registrata solitamente nella specifica fascia oraria.