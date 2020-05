Google Maps: in arrivo la funzione “Luoghi accessibili”

La novità, annunciata da Big G in un post dedicato pubblicato sul blog ufficiale consentirà agli utenti di visualizzare se il luogo o l’edificio che intendono raggiungere dispone di accessi e servizi per persone disabili

Su Google Maps, il popolare sistema di navigazione del colosso di Mountain View, presto approderà una nuova funzione pensata per venire incontro alle esigenze degli utenti con difficoltà motoria. La novità, annunciata da Big G in un post dedicato pubblicato sul blog ufficiale, si andrà ad aggiungere agli strumenti dedicati alle linee di trasporto pubblico disponibili sull’app e consentirà agli utenti di visualizzare se il luogo o l’edificio che intendono raggiungere dispone di accessi e servizi per persone disabili.

“Luoghi accessibili”: la nuova funzione nel dettaglio

Selezionando un ristorante, un locale, un ristorante o in generale qualsiasi tipologia di attività, gli utenti tramite la nuova funzione potranno controllare se il luogo scelto presenta un ingresso accessibile alle persone in sedia a rotelle, dei posti a sedere, servizi igienici adatti a persone con difficoltà motorie e un parcheggio accessibile.

Come spiegato dagli sviluppatori sul blog ufficiale, i luoghi indicati sull’app di navigazione del colosso di Mountain View che dispongono di servizi pensati per le persone disabili saranno contraddistinti dall'icona con una sedia a rotelle.

“Oggi, Google Maps ha informazioni sull'accessibilità in sedia a rotelle per oltre 15 milioni di luoghi in tutto il mondo. Tale numero è più che raddoppiato dal 2017”, spiega Big G nel post dedicato. “Con questa funzione è più facile trovare e fornire informazioni di accessibilità in sedia a rotelle a Google Maps”.

Google Maps cambia look: nuova interfaccia di condivisione della posizione

Tramite un recente aggiornamento lato server, Google Maps ha aggiornato completamente l’interfaccia utente di “condivisione della posizione”, che è ora caratterizzata da un design più moderno e in linea con l’aspetto estetico di Google Maps. Quasi tutti gli elementi di colore blu che dominavano l’interfaccia utente sono stati sostituiti da dettagli in bianco. Tra le novità con l’update è approdato sulla piattaforma un nuovo FAB utile per avviare una condivisione.