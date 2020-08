Laurea in sei mesi: Google lancia la sua università online

Ideati corsi intensivi per lanciare professionisti in ambito digital, con un costo di poche centinaia di euro

Google vuole lanciare la sua università online . Meno lunga, meno costosa, ma secondo la visione di Big G altrettanto efficace. Naturalmente per chi vuole improntare la propria carriera in ambito digital. Secondo Google questi corsi andranno infatti a coprire “le professioni più richieste di oggi”. Le lezioni non dovrebbero superare i sei mesi di durata e si parla di un costo di circa 300 dollari. Una notizia che naturalmente ha fatto scalpore in un periodo in cui tutto il sistema scolastico tradizionale è stato messo in crisi dalla pandemia da Covid-19 , anche se il progetto sembra orientato più che altro verso gli Stati Uniti.

I Google Career Certificates

Alla base della “università” di Google ci sono i Career Certificates, che permetterebbero nella visione di Mountain View di “farsi trovare pronti per ruoli pagati molto bene: qualificarsi per i posti di lavoro dove la media annuale degli stipendi supera i 50 mila dollari”. È già attivo il corso per IT Support Specialist, figura che si occupa del funzionamento della rete, dei e sistemi operativi e di molti altri aspetti digitali del lavoro. Sull’apposito sito vediamo che sono in procinto di iniziare anche i percorsi per lavorare come Data analyst, Project manager e Ux designer. Inoltre, i partecipanti a questi corsi intensivi “avranno accesso alle risorse per facilitare la ricerca di un impiego e la preparazione dei colloqui”.

Le reazioni

"Questi nuovi programmi sono progettati e tenuti dai dipendenti di Google che lavorano in questi settori – specifica Kent Walker, alta carica di Google -. I programmi equipaggiano i partecipanti con le abilità essenziali per ottenere un lavoro. Per iniziare non è richiesto nessun titolo o esperienza precedente". Sulla stampa americana – il paese dove è plausibile che i corsi di Google attecchiscano maggiormente - si apprende che l’iniziativa è stata accolta con un misto di positività e scetticismo. I dubbi riguardano soprattutto il modo in cui i datori di lavoro considereranno questi certificati una volta allegati al curriculum.