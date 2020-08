Google, novità in arrivo sulle app Documenti, Fogli e Presentazioni

Pensate per migliorare la gestione, la visualizzazione e l’elaborazione dei contenuti direttamente dallo smartphone, le nuove funzioni riguardano in particolare l’aggiunta di strumenti dedicati alla produttività, una migliore integrazione con i file Microsoft Office e la possibilità di rispondere ai commenti direttamente da Gmail

Dopo aver annunciato il rilascio di una serie di nuove funzioni per Google Assistant, il colosso do Mountain View ha svelato un altro consistente aggiornamento che riguarda le applicazioni mobile Documenti, Fogli e Presentazioni su G Suite. Le novità pensate per migliorare la gestione e la visualizzazione e l’elaborazione dei contenuti anche direttamente dallo smartphone riguardano in particolare l’aggiunta di strumenti dedicati alla produttività, una migliore integrazione con i file Microsoft Office e la possibilità di rispondere ai commenti direttamente da Gmail. Ecco nel dettaglio tutte le novità in arrivo sulle applicazioni mobile Documenti, Fogli e Presentazioni, quali il supporto al tema scuro, disponibile per ora solo sui dispositivi con sistema operativo Android.

Tutte le novità in Google Documenti

• Anteprime dei link: sulla versione iOS dell’app Google Documenti sono ora disponibili le anteprime dei link.

I contenuti linkati possono arricchire i documenti con informazioni utili, ma possono anche distrarre e interrompere il flusso di lettura. Proprio per questo motivo, Google ha pensato di integrare le anteprime dei link, già disponibili sulla versione web, anche sull’app mobile Documenti.

“Quando fai clic su un link in Documenti, vedrai una scheda con informazioni dinamiche sul contenuto, come il proprietario, i titoli e le descrizioni dei link pubblici, insieme a una miniatura visiva. Con queste informazioni, puoi rimanere concentrato e decidere se aprire i contenuti linkati”, precisa Google in un post pubblicato sul blog ufficiale. La novità sarà presto disponibile anche per dispositivi Android.

• Scrivi più velocemente e con meno errori: Smart Compose, che utilizza l’Intelligenza artificiale di Google per aiutare a scrivere le email sulla versione web di Documenti, debutterà presto anche sulle app mobile.

La novità verrà distribuita ai clienti di G Suite nelle prossime settimane, sia su Android che su iOS.

Google Presentazione e File: le novità

• Nuova esperienza di visualizzazione in Presentazioni: la prima novità svelata da Google è una nuova esperienza di visualizzazione in Presentazioni, che consente agli utenti di sfogliare velocemente le dispositive e di passare facilmente dalla schermata di modifica alla presentazione dei contenuti. La novità sarà distribuita nelle prossime settimane sulla versione Android dell’app. Successivamente arriverà anche su iOS.

Tra le novità, Google nella nota svela anche la futura integrazione della possibilità di modificare e convertire i file Office dalle stesse app Google Documenti, Fogli e Presentazioni. Sia su iOS che Android approderà presto anche una nuova funzionalità che consentirà di rispondere ai commenti quando si viene menzionati all'interno di un documento direttamente da Gmail.