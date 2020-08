Le chat di Instagram e Messenger si uniscono col nuovo aggiornamento

Facebook sembra pronto a integrare i sistemi di chat di Instagram e Messenger. Nei giorni scorsi, come riporta il sito specialistico The Verge, alcuni utenti di Instagram , sia sui dispositivi iOs che Android, si sono visti comparire un messaggio con l'invito ad aggiornare l'app per poter accedere a "un nuovo modo di inviare messaggi". La mossa era attesa da tempo e riflette l’intenzione di Mark Zuckerberg di creare una piattaforma unica di messaggistica all'interno del suo ecosistema, collegando le chat in modo che si possano scambiare messaggi indipendentemente dalla app - Facebook , Instagram, Messenger, WhatsApp - che si sta usando.

La nuova messaggistica di Instagram

Il social delle foto ha invitato i suoi utenti a effettuare l’aggiornamento e scoprire così il “nuovo modo di messaggiare su Instagram". Nel pannello informativo compariranno una serie di caratteristiche, tra cui il “nuovo look colorato per le chat”, più emoji ma soprattutto "chattare con amici che usano Facebook". Una volta effettuato l’update si può notare che in alto a destra – dove solitamente compare l’icona dei messaggi in Direct di Instagram - c’è invece il classico logo di Facebook Messenger. Per adesso, non èpossibile il percorso inverso ovvero inviare messaggi da Messenger agli amici che hanno un account Instagram.

Dopo l’acquisizione di Instagram nel 2012 e Whatsapp nel 2014, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg gestisce i principali sistemi di comunicazione del mondo occidentale. Nonostante i miliardi di utenti iscritti - molti dei quali su più social network (che sono quattro considerando Messenger, l’app di messaggistica targata Facebook) - al momento non è idealmente possibile mettere in contatto davvero tutti; soltanto coloro che sono presenti su uno stesso canale. Parte da questo assunto il nuovo aggiornamento di Instagram e in generale il progetto di Zuckerberg di creare un unico luogo virtuale dove scambiare messaggi. Messenger Rooms, il servizio di videochiamate di gruppo lanciato ad aprile che consente di creare una "stanza virtuale" da Messenger o Facebook e invitare chiunque a unirsi, anche chi non ha un account, è stato un primo esperimento.