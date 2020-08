WhatsApp sarebbe al lavoro sulla sincronizzazione tra Android e iOS

La novità, svelata in anteprima da WABetaInfo, un sito noto per questo genere di rivelazioni, consentirà agli utenti di trasferire le proprie conversazioni da Android a iOS senza dover necessariamente utilizzare degli strumenti di terze parti

Come anticipato negli scorsi mesi, WhatsApp è al lavoro sulla funzione multi-dispositivo, una delle caratteristiche più attese degli utenti, che consentirà di trasferire i dati, la cronologia e i contatti di un account su altri dispositivi.

Nello specifico, come precisano gli esperti di WABetaInfo, gli sviluppatori della nota app di messaggistica, di proprietà di Facebook dal 2014, starebbero attualmente testando la possibilità di trasferire i propri dati su 4 device contemporaneamente. Ma questa non è l’unica novità in via di sviluppo. WhatsApp sarebbe al lavoro anche su un nuovo strumento che renderà l’app ancora più completa: la sincronizzazione multi-piattaforma delle chat su Android e iOS.

La novità nel dettaglio

La novità, svelata in anteprima sempre da WABetaInfo, un sito noto per questo genere di rivelazioni, consentirà agli utenti di trasferire le proprie conversazioni da Android a iOS senza dover necessariamente utilizzare degli strumenti di terze parti. Tuttavia, trattandosi di una funzione particolarmente complessa da sviluppare, gli utenti dovranno probabilmente pazientare ancora per qualche mese prima di poter trasferire le proprie chat tra due dispositivi con sistema operativo diverso.

La fonte precisa che la sincronizzazione da dispositivi iOS a Android non è ancora confermata. “WhatsApp stava precedentemente lavorando per convertire il database iOS in quello compatibile con il formato Android”, spiegano gli esperti di WABetaInfo.

WhatsApp, in arrivo nuova funzione per personalizzare sfondo chat

Oltre alla tanto chiacchierata e attesa funzione multi-dispositivo, presto su WhatsApp potrebbe debuttare un nuovo strumento che consentirà agli utenti di rendere ancor più personali le proprie chat. La novità si chiama Multi Wallpapers e una volta rilasciata permetterà di selezionare uno sfondo unico per ogni chat.

“Questa è una grande mossa da parte di WhatsApp, che non ha mai permesso di personalizzare chat specifiche. Speriamo di vedere altre funzionalità simili in futuro, ad esempio la possibilità di scegliere diverse impostazioni di download automatico in diverse chat”, commentano gli esperti di WABetaInfo.