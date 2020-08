WhatsApp contro le fake news: nuova funzione di ricerca sul web

La novità è disponibile in Italia, Brasile Messico, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti per gli utenti che utilizzano le versioni di WhatsApp più recenti su Android, iOS e WhatsApp Web

WhatsApp continua la propria lotta contro la diffusione di fake news. Dopo le limitazioni sull’inoltro dei messaggi, introdotte a inizio 2020, la nota piattaforma di messaggistica ha annunciato sul blog ufficiale l’integrazione di una nuova funzione di ricerca sul web pensata per aiutare gli utenti a riconoscere i messaggi di dubbia provenienza.

I contenuti fortemente inoltrati sono ora segnalati con una nuova icona a forma di lente di ingrandimento. Toccandola gli utenti vengono indirizzati sul web e possono avere accesso a notizie o altre fonti di informazione sui contenuti ricevuti.

La novità è disponibile a partire dal 3 agosto 2020 in Brasile, Italia, Messico, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti per gli utenti che utilizzano le versioni di WhatsApp più recenti su Android, iOS e WhatsApp Web.

L’annuncio di WhatsApp

“All'inizio dell'anno, abbiamo imposto dei limiti al numero di inoltri simultanei di ciascun messaggio con l'obiettivo di mantenere la natura privata di WhatsApp. Ora i nostri utenti possono testare una nuova funzione che consentirà loro di verificare facilmente la veridicità dei contenuti dei messaggi fortemente inoltrati”, ha annunciato la popolare app di messaggistica, che dal 2014 fa parte del colosso guidato da Mark Zuckerberg, in un post pubblicato sul blog ufficiale. “Accanto a questo tipo di messaggi comparirà un'icona a forma di lente di ingrandimento. Basterà toccarla per cercare il contenuto del messaggio sul web e trovare notizie o altre fonti di informazione sui contenuti ricevuti.

Utilizzando questa funzione, il messaggio verrà caricato sul web tramite il browser, senza che WhatsApp abbia accesso al contenuto del messaggio”, precisa WhatsApp.

In fase di test funzione che silenzia per sempre una chat

Tra le ultime novità che riguardano WhatsApp, il portale specializzato Wabetainfo ha recentemente svelato l’arrivo di una nuova funzione (“mute always”) che consentirà agli utenti di silenziare “per sempre” le chat di cui non si vogliono ricevere le notifiche. Scovata nell’ultima versione beta Android di WhatsApp (2.20.197.3), la novità sarebbe ancora in fase di sviluppo. Come specifica il portale, WhatsApp sta pianificando, con l'aggiornamento 2.20.197.3, di sostituire l'opzione che permette di silenziare le notifiche per un anno con quella che consente di farlo per sempre. La novità potrebbe dunque essere rilasciata nei prossimi mesi sulla versione stabile dell’aggiornamento dell’app.