WhatsApp: in fase di test funzione che silenzia per sempre una chat

WhatsApp potrebbe presto introdurre un’interessante novità che permette di silenziare “per sempre” le notifiche che arrivano quando viene inviato un nuovo messaggio all’interno di una chat singola o di gruppo. Attualmente, infatti, è possibile farlo per 8 ore, una settimana oppure un anno. Ma può capitare che, una volta scaduto questo lasso temporale, ci si scordi di ripetere l’operazione, senza impedire così alle notifiche di far suonare il proprio dispositivo. Ora, come svelato dal portale Wabetainfo , WhatsApp starebbe testando la possibilità di far comparire l’opzione che permette di mutare senza limiti temporali, quindi per sempre, le chat di cui non si vogliono ricevere le notifiche.

Una funzionalità in fase di test

Gli sviluppatori, si legge sul sito di Wabetainfo che è spesso molto informato sul tema, hanno appena proposto un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di Google Play, portando l’app alla versione 2.20.197.3. Cosa c'è di nuovo in questo aggiornamento? Quello che ha incuriosito particolarmente è, per l’appunto, la funzione “mute always”, che però, va specificato, non è attualmente disponibile. Si tratta, infatti, di una funzionalità che è ancora in fase di sviluppo: significa che WhatsApp sta effettivamente lavorando per svilupparla e migliorarla, prima del suo rilascio effettivo. Proprio per questo motivo, chi non riscontra questa funzione all’interno della propria app, non deve preoccuparsi. Come scrive ancora il portale, WhatsApp sta pianificando, con l'aggiornamento 2.20.197.3, di sostituire l'opzione che permette di silenziare le notifiche per un anno con quella che consente di farlo per sempre. Si tratta di una funzione che, dunque, sarebbe disponibile nei prossimi aggiornamenti legati a WhatsApp.

Le novità più recenti

Tra i più recenti aggiornamenti legati alla celebre app di messaggistica istantanea, che vanta due miliardi di utenti in tutto il mondo, c’è stato l’arrivo di nuovi sticker animati, quello dei codici QR, della dark mode per WhatsApp Web e Desktop e di alcuni miglioramenti alle videochiamate di gruppo. Infatti, proprio rispetto a quest’ultimo aspetto, gli sviluppatori di WhatsApp, hanno spiegato che dopo l’introduzione della videochiamata con 8 partecipanti, è stata introdotto una funzionalità che rende più facile concentrarsi su un partecipante alla volta: per farlo, basterà tenere premuto il suo video per visualizzarlo a schermo intero. “Abbiamo aggiunto anche un'icona del video nelle chat con un massimo di 8 partecipanti, così si potrà avviare una videochiamata di gruppo con un solo tocco”, hanno spiegato gli esperti.