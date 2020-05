WhatsApp, shortcut per Messenger Rooms disponibile nella versione beta

Un nuovo tasto permette di essere reindirizzati al nuovo servizio di Facebook per le videochiamate fino a 50 persone. Il suo arrivo è previsto anche per la versione Web dell’app

Messenger Rooms, il nuovo servizio di Facebook per le videochiamate, si prepara ad arrivare anche su WhatsApp. Presto sarà introdotto nell’app di messaggistica istantanea e nella sua versione web un tasto per l’accesso diretto alla creazione delle stanze. I primi indizi sono stati scovati dal sito WABetaInfo nella versione 2.2019.6 di WhatsApp Web e indicano che si potrà essere reindirizzati a Messenger Rooms dal menù o dalla schermata principale dell’applicazione. Su Android, invece, la funzione è già presente nella beta 2.20.163 dell’app, a cui al momento può accedere solo un numero limitato di utenti residenti negli Stati Uniti. Il suo rollout è comunque in corso e nelle prossime ore dovrebbe essere esteso anche ad altri Paesi.

Che cos’è Messenger Rooms?

Come accennato, Messenger Rooms è un servizio di Facebook che permette fino a 50 utenti di prendere parte alla stessa videochiamata da tutti i dispositivi, gratuitamente e senza limiti di tempo. Anche chi non ha un account sul social può partecipare alla conversazione se riceve dal suo creatore il link di invito. Le cosiddette “stanze” possono essere create su Facebook oppure all’interno dell’app di messaggistica istantanea Messenger, tramite un apposito pulsante che ha il simbolo della videochiamata con un + all’interno. In base alle proprie esigenze è possibile decidere se limitare la videochat solo agli utenti invitati o se lasciarla aperta a eventuali sconosciuti, magari interessati al tema di cui si sta parlando.

WhatsApp, su iOS fino a 8 persone possono partecipare alle videochiamate

Anche WhatsApp offre la possibilità di creare delle videochiamate, seppur più limitate di quelle di Messenger Rooms. Se su Android il numero massimo di partecipanti è ancora quattro, su iOS le cose stanno iniziando a cambiare: l’aggiornamento 2.50.50 dell’app, infatti, ha portato questo limite a otto persone. Il cambiamento non riguarda solo le videochat, ma anche le chiamate vocali e in futuro dovrebbe approdare anche sui dispositivi Android.