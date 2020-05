WhatsApp Web, in arrivo il tema scuro: ecco come attivarlo

Gli esperti di WABetaInfo, un sito noto per questo genere di rivelazioni, hanno svelato in anteprima un piccolo e semplice “trucco” per attivare la dark mode sulla versione Web, modificando una stringa nel codice della pagina, prima del suo rilascio ufficiale

Il tanto richiesto tema scuro per WhatsApp, approdato sulle versioni iOS e Android dell’app negli scorsi mesi, potrebbe arrivare molto presto anche sull’interfaccia web. Nonostante si tratti, ad ora, di una funzione ancora in fase di sviluppo, gli esperti di WABetaInfo, un sito noto per questo genere di rivelazioni, hanno svelato in anteprima un piccolo e semplice “trucco” per attivare la dark mode sulla versione Web, modificando una stringa nel codice della pagina.

In attesa di un suo rilascio ufficiale, per tutti gli utenti che vogliono sperimentare in anteprima il tema scuro sulla versione Web di WhatsApp, ecco una rapida guida che consente di abilitare la funzione in pochi e semplici passaggi.

WhatsApp Web: come attivare il tema scuro

Per attivare il tema scuro sul computer, è necessario inizialmente aprire WhatsApp Web dalla pagina ufficiale tramite qualsiasi browser e accedere al proprio account utilizzando il proprio smartphone e il codice QR. Una volta aperta l’interfaccia della piattaforma con le proprie chat, si può iniziare ad applicare il “trucco” seguendo i seguenti passaggi:

• Fare clic con il tasto destro del mouse all'esterno della chat e selezionare la voce “Ispeziona”, che indirizza al codice della pagina

• Cercare la stringa body class = "web"tra l’elenco di voci presenti nel codice della pagine

• Selezionare e modificare la stringa, inserendo al posto di “web” la voce “web dark”

• Premere invio

• Chiudere la visualizzazione della pagina

Ovviamente per testare la nuova feature occorre avere WhatsApp installato e funzionante sullo smartphone che deve essere collegato ad internet.

Inoltre, la modifica non rimane salvata nel sistema. In attesa che la feature venga implementata per tutti, bisogna ripetere questa procedura ogni volta che si aggiorna la pagina o quando si apre WhatsApp Web da una posizione diversa.