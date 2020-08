WhatsApp, in arrivo nuova funzione per personalizzare sfondo chat

La novità, svelata in anteprima da WABetaInfo, un sito noto per questo genere di rivelazioni, nelle stringhe di codice dell’ultima versione beta dell’app iOS (2.20.90.21), consentirà agli utenti di selezionare uno sfondo unico per ogni conversazione

WhatsApp, dopo il rilascio ufficiale di una nuova funzione di ricerca sul web, sarebbe attualmente al lavoro su un nuovo strumento che consentirà di rendere ancor più personali le proprie conversazioni. La novità si chiama Multi Wallpapers e una volta rilasciata offrirà agli utenti la possibilità di selezionare uno sfondo unico per ogni chat.

La nuova funzione, svelata in anteprima da WABetaInfo, un sito noto per questo genere di rivelazioni, nelle stringhe di codice dell’ultima versione beta dell’app iOs (2.20.90.21), sarebbe attualmente ancora in fase di sviluppo.

Come attivare la nuova funzione

Stando a quanto riporta la fonte, che pubblica uno screen esclusivo della nuova funzione, Multi Wallpapers sarà accessibile direttamente nelle impostazioni della chat nella sezione Personalizzazione. Gli utenti, inoltre, potranno anche regolare la luminosità dello sfondo selezionato.

“Questa è una grande mossa da parte di WhatsApp, che non ha mai permesso di personalizzare chat specifiche. Speriamo di vedere funzionalità più simili in futuro, ad esempio la possibilità di scegliere diverse impostazioni di download automatico in diverse chat”, commentano gli esperti di WABetaInfo.

Ma il multisfondo non è l’unica novità in arrivo su WhatsApp. La nota app di messaggistica sarebbe al lavoro anche su nuove notifiche legate alla crittografia end-to-end.

WhatsApp contro le fake news: nuova funzione di ricerca sul web

Come accennato precedentemente, dopo le limitazioni sull’inoltro dei messaggi, WhatsApp ha recentemente annunciato sul blog ufficiale l’integrazione di una nuova funzione di ricerca sul web pensata per aiutare gli utenti a riconoscere i messaggi di dubbia provenienza.

I contenuti fortemente inoltrati sono ora segnalati con una nuova icona a forma di lente di ingrandimento. Toccandola gli utenti vengono indirizzati sul web e possono avere accesso a notizie o altre fonti di informazione sui contenuti ricevuti.

La novità è disponibile dal 3 agosto 2020 in Brasile, Italia, Messico, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.