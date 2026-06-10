Tecnologia, potenza, stile, innovazione: ecco tutte le novità di SBS

Durante l’evento annuale “The Next” l’azienda leader in prodotti tech e accessori ha presentato ai clienti e alla stampa le novità dei tanti marchi che fanno parte della galassia SBS. Con l’obiettivo, ci spiegano, di “sviluppare soluzioni che si integrano in modo naturale nelle abitudini delle persone, fino a diventare quasi invisibili ma essenziali”
Costruire un approccio strategico al mercato e al valore grazie a un’innovazione concreta, accessibile e realmente utile. È con questi presupposti che Marco Visconti, general manager di SBS, azienda italiana leader nel mondo della tecnologia e degli accessori, ha presentato l’edizione numero 7 di “The Next”, appuntamento annuale che si tiene ogni anno presso l’SBS Cafe di Paruzzaro, nel Novarese, pensato per offrire ai clienti e alla stampa un’esperienza immersiva tra presentazioni di prodotto, momenti di confronto e approfondimenti. L’appuntamento è stato l’occasione per mostrare le novità dei vari brand e delle varie categorie che compongono la grande galassia di SBS.
Gli accessori per la ricarica
All’inizio l’unica parola che veniva usata in azienda, racconta Marco Iadeluca, direttore commerciale Retail, era “audio”; oggi è invece “energia”, una famiglia che ha raggiunto in brevissimo tempo quote di mercato molto importanti (pesa più del 40 per cento, ci spiega Visconti) e su cui SBS continua a giocare da protagonista. Basti pensare che i dispositivi da tenere carichi presenti nelle nostre tasche, nelle nostre case, nelle nostre borse, nei nostri zaini e nelle nostre valigie sono sempre di più, e complici le direttive europee che impongono alle aziende che vendono tecnologia di eliminare i caricabatterie dalle confezioni, gli accessori di terze parti (talvolta di qualità migliore e più potenti di quelli che venivano forniti) diventano sempre più importanti. Tra le decine e decine di power bank e caricabatterie esposti spicca la nuova linea Pulse: power bank, caricatori e desk station super-performanti e ad alta efficienza che, grazie al display integrato, offrono una serie di informazioni utili per l’utente in tempo reale, come la carica istantanea, quella residua, la temperatura, la tensione. Si tratta, ci spiegano, di prodotti ad alta efficienza per garantire una risposta alle prestazioni dei dispositivi più evoluti. SBS ricorda di essere tra le prime aziende certificate Wireless Power Consortium e tra i pionieri di innovazione e sicurezza, come dimostrano ad esempio i primi power bank allo stato solido. Da non perdere due “chicche”: i caricatori sempre più piccoli (ma anche sempre più potenti, spesso con cavo già incluso) delle linee Mini e Micro e il caricatore da muro con porta HDMI integrata che carica il telefono e, allo stesso tempo, porta il segnale del display in tv.
L’audio e l’outdoor
Siccome anche l’orecchio vuole la sua parte, ecco i nuovi TWS Nexa: si tratta di cuffie che, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, offrono - senza formule in abbonamento - funzionalità avanzate come la traduzione bidirezionale in oltre cinquanta lingue, la registrazione e trascrizione di meeting, conferenze e chiamate, la creazione di mappe concettuali: una sorta di assistente personale di nuova generazione. Le cuffie si affiancano alle tante proposizioni delle linee Music Hero e Jaz, pensate per la combinazione tra design e prestazioni per adattarsi a diversi stili di utilizzo. Tra le novità di SBS anche l'ampliamento dell’offerta Wild Gear, linea di accessori multifunzione dedicati a chi ama fare attività all’aria aperta: tra questi spiccano ricarica solare, torce, luci UV e power bank ultra-performanti.
La protezione
L’altro campo in cui SBS è leader è quello della protezione e delle cover, sia per l’utente finale sia per i servizi di personalizzazione che l’azienda è in grado di offrire alle piccole e medie imprese. Anche in questo caso sono moltissime le cover presenti in gamma, segnaliamo il rafforzamento della collaborazione strategica con D3O, azienda leader mondiale nella protezione da urti e vibrazioni, con una linea di cover praticamente indistruttibili. Non solo protezione da cadute, ma anche per gli occhi: ecco qui che grazie alla collaborazione strategica con il marchio Eyesafe, specializzato nella protezione dalla luce blu, nascono le nuove protezioni schermo con tecnologia brevettata Eyesafe CPF60, sviluppate per ridurre l'impatto della luce dannosa sulla retina e rendere l’esperienza visiva più naturale e confortevole, aiutando sia la concentrazione che la qualità del sonno. Eyesafe Full Cover Glass e cover D3O che, tra l’altro, abbiamo potuto testare con soddisfazione anche a Sky TG24, applicate al Samsung Galaxy S26.
Viaggi e stile
SBS vuole diventare protagonista anche nel settore dei viaggi, e durante The Next ha presentato la nuova linea Track First: sviluppata, ci spiegano, per garantire, controllo, sicurezza e tranquillità durante gli spostamenti. La gamma comprende soluzioni di tracciamento di oggetti progettate per monitorare effetti personali come passaporto, chiavi, documenti, borse e valigie. I dispositivi si integrano con gli ecosistemi di Apple e Android. E poi grande importanza anche al brand PURO: si tratta di un marchio incentrato principalmente sul mondo Apple, nel segmento fashion tech: propone accessori per prodotti Apple (come power bank ultra-sottili, cavi di ricarica, cover e così via) con la caratteristica Matching Color, pensata per abbinarsi alle tonalità degli ultimi modelli di iPhone: “Accessori - ci spiegano - curati, eleganti, in grado di raccontare chi siamo con stile e cura”.
Vivanco e i servizi per i punti vendita
Tra le altre novità segnaliamo la crescita di Vivanco grazie anche a Smart Seller: uno strumento “strategico per rendere l’esperienza di acquisto più semplice, guidata e vicina alle esigenze del consumatore”. Smart Seller è un sistema espositivo evoluto progettato per ottimizzare gli spazi, valorizzare l’offerta e guidare il cliente in modo intuitivo nella selezione dei prodotti grazie, tra le altre cose, a strumenti comunicativi immediati. L’esperienza per il cliente dunque diventa interattiva e coinvolgente, e ogni punto vendita può puntare su strutture modulari, versatili, scalabili e personalizzabili. E poi, lo accennavamo, grande importanza riveste Service Hub, un ecosistema on demand al servizio dei punti vendita: qui segnaliamo la macchina Fast Skin, che solo nel 2025 ha effettuato oltre 5 milioni di tagli: grazie all’intelligenza artificiale permette di migliorare l’operatività nei punti vendita e ridurre l’errore umano nell’applicare le pellicole protettive per tutti i principali dispositivi con schermo. Fanno parte dell’ecosistema anche la stampante Skin che permette di personalizzare telefoni, computer o console, di stampare sulle cover oppure - grazie a Stick!t - di creare sticker unici e originali.