Tecnologia, potenza, stile, innovazione: ecco tutte le novità di SBS

Durante l’evento annuale “The Next” l’azienda leader in prodotti tech e accessori ha presentato ai clienti e alla stampa le novità dei tanti marchi che fanno parte della galassia SBS. Con l’obiettivo, ci spiegano, di “sviluppare soluzioni che si integrano in modo naturale nelle abitudini delle persone, fino a diventare quasi invisibili ma essenziali”

Costruire un approccio strategico al mercato e al valore grazie a un’innovazione concreta, accessibile e realmente utile. È con questi presupposti che Marco Visconti, general manager di SBS, azienda italiana leader nel mondo della tecnologia e degli accessori, ha presentato l’edizione numero 7 di “The Next”, appuntamento annuale che si tiene ogni anno presso l’SBS Cafe di Paruzzaro, nel Novarese, pensato per offrire ai clienti e alla stampa un’esperienza immersiva tra presentazioni di prodotto, momenti di confronto e approfondimenti. L’appuntamento è stato l’occasione per mostrare le novità dei vari brand e delle varie categorie che compongono la grande galassia di SBS.

Gli accessori per la ricarica

All’inizio l’unica parola che veniva usata in azienda, racconta Marco Iadeluca, direttore commerciale Retail, era “audio”; oggi è invece “energia”, una famiglia che ha raggiunto in brevissimo tempo quote di mercato molto importanti (pesa più del 40 per cento, ci spiega Visconti) e su cui SBS continua a giocare da protagonista. Basti pensare che i dispositivi da tenere carichi presenti nelle nostre tasche, nelle nostre case, nelle nostre borse, nei nostri zaini e nelle nostre valigie sono sempre di più, e complici le direttive europee che impongono alle aziende che vendono tecnologia di eliminare i caricabatterie dalle confezioni, gli accessori di terze parti (talvolta di qualità migliore e più potenti di quelli che venivano forniti) diventano sempre più importanti. Tra le decine e decine di power bank e caricabatterie esposti spicca la nuova linea Pulse: power bank, caricatori e desk station super-performanti e ad alta efficienza che, grazie al display integrato, offrono una serie di informazioni utili per l’utente in tempo reale, come la carica istantanea, quella residua, la temperatura, la tensione. Si tratta, ci spiegano, di prodotti ad alta efficienza per garantire una risposta alle prestazioni dei dispositivi più evoluti. SBS ricorda di essere tra le prime aziende certificate Wireless Power Consortium e tra i pionieri di innovazione e sicurezza, come dimostrano ad esempio i primi power bank allo stato solido. Da non perdere due “chicche”: i caricatori sempre più piccoli (ma anche sempre più potenti, spesso con cavo già incluso) delle linee Mini e Micro e il caricatore da muro con porta HDMI integrata che carica il telefono e, allo stesso tempo, porta il segnale del display in tv.