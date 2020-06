Samsung Galaxy Watch Active 2: una funzione per misurare la pressione

Il colosso sudcoreano ha finalmente rilasciato la nuova app Samsung Health Monitor con il monitoraggio della frequenza cardiaca. La nuova funzione è disponibile per ora solo in Corea del Sud

Samsung Galaxy Watch Active 2 ora misura anche la pressione, anche se la funzione è attiva attualmente solo in Corea del Sud. Il colosso sudcoreano ha finalmente rilasciato la nuova app Samsung Health Monitor con il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ECG. Il lancio della nuova funzione, in cantiere ormai da diverso tempo, è stato a lungo posticipato in quanto Samsung è stata costretta ad attendere l’autorizzazione da parte del Ministero della Sicurezza Alimentare e del Farmaco della Corea del Sud prima di poter procedere al rilascio.

Come si monitora la pressione

Per monitorare la pressione è necessario inizialmente calibrare lo smartwatch con un tradizionale misuratore da braccio. Portata a termine questa operazione, il sensore integrato sul dispositivo indossabile sarà in grado, rilevando il battito cardiaco, di dare indicazioni riguardo la pressione arteriosa di chi lo indossa. Come annunciato dalla stessa Samsung, la funzione EGC sarà disponibile solo in un secondo momento. Stando alle previsioni dell’azienda, verrà distribuita nel terzo trimestre del 2020 in Corea del Sud. "Il lancio dell'app Samsung Health Monitor dimostra la dedizione di Samsung a fornire assistenza sanitaria conveniente a tutti, integrando hardware avanzato e tecnologia software di ultima generazione“, ha commentato TaeJong Jay Yang, vicepresidente aziendale e capo dell’Healt Team di Samsung. "Siamo lieti che gli utenti con Galaxy Watch Active2 in Corea possano ora accedere alla nuova app e ricevere informazioni sulla salute. Non vediamo l'ora di espandere l'app a tutti i futuri prodotti Galaxy Watch”.

