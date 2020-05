Smartphone, presentato Poco F2 Pro: prezzo e caratteristiche

Poco, marchio indipendente nato nell’estate del 2018 come sotto-brand di Xiaomi, ha presentato oggi il suo nuovo modello, POCO F2 Pro, disponibile in due differenti configurazioni, rispettivamente al prezzo di 499 euro per la versione da 6GB+128GB e al prezzo di 599 euro per la variante da 8GB+256GB.

Alcune caratteristiche tecniche

Le prestazioni del device saranno garantite dalla presenza sotto la scocca di Qualcomm Snapdragon 865, il processore 5G più potente, attualmente disponibile sul mercato. Abbinato a un processore chip Kryo 585 octa-core e alla GPU Adreno 650, entrambi consentiranno al device performance elevate, soprattutto per coloro che amano essere costantemente connessi. Il comparto è completato da una memoria ram LPDDR5 ad alta velocità e dall'UFS 3.1, che permettono a POCO F2 Pro di offrire importanti capacità di lettura e scrittura per operazioni particolarmente fluide. La tecnologia LiquidCool 2.0 darà modo di mantenere il dispositivo fresco, interessante anche per gli appassionati di gaming che potranno contare sulla certificazione “TÜV Rheinland High Gaming Performance”, unitamente ad un display HDR migliorato, ad un feedback tattile realistico e ad un’esperienza audio coinvolgente con la certificazione Hi-Res Audio.

Fotocamera e batteria

Il dispositivo è disponibile in una gamma di colori e finiture luminose variegate tra cui Neon Blue, Electric Purple, Cyber Grey, Phantom White, con una finitura satinata antiriflesso nelle varianti Electric Purple e Cyber Grey. Aspetto da non sottovalutare è quello del comparto fotografico segnato dalla presenza della quad camera posteriore da 64MP e di quella della pop-up camera da 20MP sul pannello frontale. Il sensore Sony IMX686 di riesce a catturare immagini chiare e dettagliate, l’obiettivo ultra-grandangolare da 13MP a 123° consente inoltre di scattare facilmente foto panoramiche davvero interessanti. Un sensore macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP completano la fotocamera posteriore e consentono di ottenere primi piani dettagliati. Sul pannello frontale, lo smartphone presenta poi la pop-up camera da 20MP che dispone anche di una capacità di registrazione video in slow motion a 120 fps per rendere anche i video più semplici dei momenti da ricordare. POCO F2 Pro è dotato di una batteria ad alta capacità da 4.700 mAh e a una velocità di connettività rapida di 9,6 Gbps. Il dispositivo ha anche una carica rapida da 30W, che può ricaricare il dispositivo al 64% in soli 30 minuti e al 100% in 63 minuti.