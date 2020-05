Qualcomm annuncia Snapdragon 768G: nuovo chip 5G per smartphone gaming

Qualcomm annuncia il nuovo processore Snapdragon 768G compatibile con le reti di quinta generazione e rivolto soprattutto agli smartphone da gioco.

Si tratta di una versione aggiornata di Snapdragon 765G, svelato solo lo scorso dicembre insieme con il processore standard Snapdragon 765 e il più prestante Snapdragon 865, che offre prestazioni migliori di CPU e GPU rispetto al suo predecessore. Snapdragon 768G debutterà sullo Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition, annunciato in queste ore dall’azienda cinese, che sarà acquistabile in Cina al prezzo di 1999 yuan, ovvero circa 260 euro.

Snapdragon 768G: tutte le caratteristiche

I due processori 765 si sono distinti per essere i primi chip di Qualcomm dotati di modem 5G integrati. La principale differenza tra la versione standard e Snapdragon 765G, è l’integrazione su quest’ultima di una GPU Qualcomm Adreno 620, che secondo quanto riferito dalla società offrirebbe prestazioni migliorate fino al 20% rispetto alla versione base. Ma quali sono le novità introdotte sul nuovo processore

della serie 7?

Progettato per offrire prestazioni di alto livello ed esperienze rinnovate grazie al supporto del 5G globale, Snapdragon 768G, come riporta The Verge, monta la GPU Adreno 620 che secondo gli sviluppatori di Qualcomm offrirebbe un aumento delle prestazioni quantificabile del 15%. Tra le altre migliorie, il core principale del nuovo processore, Kryo 475, passa da 2.4GHz a 2.8GHz.

Proprio come il suo predecessore Snapdragon 765G per smartphone da gaming, anche Snapdragon 768G comprende un modem Snapdragon X52 integrato con supporto per mmWave e sub-6GHz 5G. Il nuovo processore, inoltre, supporta alcune feature Elite Gaming pensate per ottimizzare l’esperienza di gioco degli utenti, e integra il Qualcomm AI Engine di quinta generazione.

Redmi K30 5G Racing Edition

Redmi K30 5G Racing Edition è la versione aggiornata di Redmi K30 5G e, come anticipato precedentemente, sarà il primo smartphone ad essere equipaggiato con il nuovo processore Qualcomm. Con display da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+, proprio come il suo predecessore, Redmi K30 5G Racing Edition offre 6GB di Ram e 128 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, abbinato a tre lenti rispettivamente da 8, 5 e 2 megapixel. La doppia camera per i selfie invece integra due sensori da 20 e 2 megapixel.