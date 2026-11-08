Nel pomeriggio, alle 15, scendono in campo Monza-Atalanta e Genoa-Milan, mentre alle 18 sarà il momento di Inter-Como in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. A chiudere la giornata, infine, sarà Fiorentina-Juventus alle 20.45

Prosegue oggi l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2026/27. Dopo le partite di ieri, che hanno visto tra le altre la vittoria della Roma contro il Sassuolo, oggi sono cinque gli incontri in programma: adesso si stanno sfidando Napoli e Lazio. Alle 15 poi si giocano Monza-Atalanta e Genoa-Milan, mentre alle 18 sarà il momento di Inter-Como in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. A chiudere la giornata, infine, sarà Fiorentina-Juventus alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).