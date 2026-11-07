Serie A, Torino-Lecce 1-1 e Cagliari-Frosinone 1-0. Stasera la Roma

I granata hanno pareggiato in casa con la rete di Simeone e il gol di N'Dri, mentre i sardi si sono imposti con la marcatura di Adopo. Alle 18 invece a scendere in campo sono Parma e Bologna, mentre alle 20.45 i giallorossi ricevono all’Olimpico il Sassuolo

Prosegue oggi l’undicesima giornata del campionato di serie A 2026/2027. Dopo l’incontro di ieri, che ha visto il Venezia superare per 2-1 l’Udinese , sono quattro le partite in calendario oggi. Alle ore 15 si sono giocate Torino-Lecce, conclusasi con il punteggio di 1-1, e Cagliari-Frosinone, anche in questo caso terminata 1-0. Alle 18 invece a scendere in campo sono Parma e Bologna, mentre alle 20.45 la Roma riceve all’Olimpico il Sassuolo. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). La giornata si concluderà poi domani con le ultime 5 partite.

La cronaca di Torino-Lecce

La sfida tra Torino e Lecce vede un primo tempo piuttosto avaro di occasioni, in cui entrambe le squadre hanno faticato a rendersi pericolo. Dopo l’intervallo, a sbloccare il punteggio è stata la rete di Simeone al 60esimo. Il Lecce riesce però a pareggiare, trovando il gol al 73esimo con N'Dri. Nel finale il Torino spinge alla caccia della vittoria e ha due grandi occasioni con Adams e Simeone, ma il risultato non cambia più e la partita termina così 1-1.

Il tabellino di Torino-Lecce 1-1

60’ Simeone, 73’ N'Dri

TORINO (3-5-2): Perri, Coco, Ismajli, Comuzzo, Belghali, Vlasic (37' st Ilkhan), Bragança (37' st Casadei), Fitz-Jim (16' st Gineitis), Cacciamani (33' st Aboukhlal), Kulenovic (1' st Adams), Simeone. All.: Abate.

LECCE (5-3-2): Falcone; Dembele (27' st N'Dri), Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba (27' st Coulibaly), Ngom, Maleh (42' st Fofana); Fatah (42' st Siebert), Stulic (27' st Geubbels). All.: Di Francesco.

Ammoniti: Maleh, Fatah per gioco falloso.

La cronaca di Cagliari-Frosinone (HIGHLIGHTS)

È piacevole il primo tempo della sfida tra Cagliari e Frosinone, con entrambe le squadre che riescono a rendersi pericolose e ad andare vicine al gol. A sbloccare la partita sono i padroni di casa, che al 38esimo passano in vantaggio grazie alla rete di Adopo. Si va così all’intervallo sull’1-0. La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo, con occasioni per entrambe le squadre, mentre nel finale è il Frosinone a rendersi più pericoloso colpendo anche una traversa: il risultato però non cambia, e il Cagliari vince la partita 1-0.

Il tabellino di Cagliari-Frosinone 1-0

38’ Adopo

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile, Zé Pedro, Kofler, Rodriguez, Grandu (33' st Ciervo), Adopo, Deiola, Romano (33' st Liteta), Trepy (28' pt Sugamele), Maldini (20' st Fazzini), Mendy (20' st Kevin Carlos). Allenatore: Pisacane.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani, Oyono (26' st Bobcek), Calvani, Monterisi, Bracaglia (1' st Tchato), Calò, Cichella (36' st Fini), Ghedjemis, Schmid (20' st Hasa), Kvernadze (20' st Zerbin), Birligea. Allenatore: Alvini.

Ammoniti: Bracaglia, Oyono, Fazzini, Grandu, Monterisi, Zè Pedro per scorrettezze.