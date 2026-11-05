Proseguono oggi le partite delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee: dopo i quattro incontri di Champions League di martedì e mercoledì, questa sera l’appuntamento è con Europa e Conference League. Negli incontri delle 18.45 il Milan ha perso in casa per 0-2 contro il Ferencvaros, in una partita valida per l’Europa League, mentre l’Atalanta ha pareggiato per 1-1 a Bergamo contro il Kairat in Conference League. Ora la Juventus è di scena nei Paesi Bassi contro l’AZ Alkmaar nell’incontro valido per la seconda coppa europea. ( GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE )

La cronaca di Milan-Ferencvaros

È difficile il primo tempo per il Milan, che viene schiacciato dal pressing del Ferencvaros e non riesce quasi mai a rendersi pericoloso in avanti. Per gli ospiti invece è Joseph il giocatore più attivo, ma si va all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa poi il Ferencvaros riesce a trovare due reti: è sempre Joseph ad andare in rete, prima al 52esimo e poi al 66esimo. Al 77esimo poi gli ospiti restano in 10 per via dell’espulsione di Yusuf, e il Milan a quel punto si riversa in avanti alla caccia dei gol: la partita però termina 0-2 per il Ferencvaros

Il tabellino di Milan-Ferencvaros 0-2

52’ e 66’ Joseph

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (1'st Gila), Bartesaghi (22'st Camarda); Hutchinson, Musah (1'st Moreira), Jashari (18'st Modric), Cisse (1'st Pulisic); Rabiot; Ramos. All.: Amorim.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero (22'st Madarasz), Nagy, Corbu (47'st Arzani); Zachariassen (41'st Maiga), Joseph (22'st Yusuf), Birmancevic (41'st Levi). All.: Borbely.

Espulsi: Yusuf al 32'st per gioco falloso

Ammoniti: Cisse, De Winter per gioco falloso

La cronaca di Atalanta-Kairat (HIGHLIGHTS)

Finisce 1-1 la partita a Bergamo tra il Kairat e l’Atalanta, che sembra non riuscire a uscire dalla crisi di risultati dell’ultimo periodo. Dopo un primo tempo conclusosi a reti inviolate, nella ripresa è proprio il Kairat a trovare il gol: al 53esimo è Gual a portare avanti i suoi. L’Atalanta spinge alla caccia del pari e, all’82esimo, riesce a segnare con Krstovic. Nel finale il risultato non cambia, e la partita termina così 1-1.

Il tabellino di Atalanta-Kairat 1-1

53’ Gual, 82’ Krstovic

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi, Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi (29' st Zappacosta), Elmas, Pasalic, K. Sulemana (1' st Ederson), Samardzic (13' st De Ketelaere), Rowe (13' st Zalewski), Scamacca (22' st Krstovic). All.: Sarri.

KAIRAT (5-3-2): Anarbekov, Mrysnkiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulat (37' st Baybek), Mata, Tuyakbayev (18' st Jukkola), Mendonça (37' st Sadybekov), Oksanen, Gual (28' st Tapalov), Edmilson (18' st Bekbolat). All.: Arutyunyan.

Ammoniti: Mendonça, K. Sulemana, Obric, Scamacca, Mrysnkiy e Bekbolat per gioco falloso, Jukkola per comportamento non regolamentare.