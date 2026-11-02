Serie A, Sassuolo-Fiorentina finisce 2-4. Ora Atalanta-Parma. VIDEO

La decima giornata di campionato si chiude oggi con le ultime due partite: nel match delle 18.30 la Fiorentina ha battuto 4-2 il Sassuolo in trasferta; alle 20.45 è iniziata Atalanta-Parma. Alla fine di questo turno, grazie alla vittoria contro il Cagliari e alla sconfitta dell’Inter nel derby, la Lazio si ritrova da sola in testa alla classifica dopo 16 anni

La decima giornata di Serie A si chiude oggi con le ultime due partite. Nel match delle 18.30, la Fiorentina ha battuto 4-2 il Sassuolo in trasferta. Alle 20.45 è iniziata Atalanta-Parma. Il turno si è aperto sabato con la vittoria del Milan 3-1 contro l’Inter, il successo 2-1 del Bologna contro il Monza e la vittoria della Roma 5-2 in trasferta contro l’Udinese. Domenica la Lazio ha battuto 2-1 il Cagliari: la squadra di Gattuso è ora da sola in vetta alla classifica. Domenica c’è stato anche il successo 2-0 della Juventus contro il Napoli, l’1-0 del Como contro il Venezia, il 2-0 del Frosinone contro il Torino, la vittoria 2-1 del Genoa a Lecce (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).