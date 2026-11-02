Serie A, Sassuolo-Fiorentina finisce 2-4. Ora Atalanta-Parma. VIDEO

La decima giornata di campionato si chiude oggi con le ultime due partite: nel match delle 18.30 la Fiorentina ha battuto 4-2 il Sassuolo in trasferta; alle 20.45 è iniziata Atalanta-Parma. Alla fine di questo turno, grazie alla vittoria contro il Cagliari e alla sconfitta dell’Inter nel derby, la Lazio si ritrova da sola in testa alla classifica dopo 16 anni
La decima giornata di Serie A si chiude oggi con le ultime due partite. Nel match delle 18.30, la Fiorentina ha battuto 4-2 il Sassuolo in trasferta. Alle 20.45 è iniziata Atalanta-Parma. Il turno si è aperto sabato con la vittoria del Milan 3-1 contro l’Inter, il successo 2-1 del Bologna contro il Monza e la vittoria della Roma 5-2 in trasferta contro l’Udinese. Domenica la Lazio ha battuto 2-1 il Cagliari: la squadra di Gattuso è ora da sola in vetta alla classifica. Domenica c’è stato anche il successo 2-0 della Juventus contro il Napoli, l’1-0 del Como contro il Venezia, il 2-0 del Frosinone contro il Torino, la vittoria 2-1 del Genoa a Lecce (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Sassuolo Fiorentina 2-4 (GLI HIGHLIGHTS)
25' pt Laurientè (S), 47' pt Pellegrino (F), 5' st Njie (F), 21' st Laurientè, (S), 24' st Mastantuono (F), 48' st Valdepenas (F)
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz (32' st Cinquegrano), Idzes, Candé, Doig (32' st Obrador); Adzic (14' st Bowie), Matic, Sulemana (1' st Bakola); Berardi, Esposito (44' st Kulla), Laurienté. All.: Aquilani
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli (18'st Oulai), Brescianini (32' st Pedro); Mastantuono (44' st Valdepenas), Pellegrino (32' st Beto), Njie (18' st Gnonto). All.: Vanoli
Ammoniti: Sulemana, Dragusin, Njie, Kulla e Gnonto per gioco falloso.
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