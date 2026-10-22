Dopo le partite di Champions League di martedì e mercoledì - che hanno fatto registrare quattro vittorie per Roma, Napoli, Como e Inter - oggi è il giorno di Europa e Conference League: la partita dei bianconeri è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Dopo le partite di Champions League di martedì e mercoledì - che hanno fatto registrare quattro vittorie per Roma, Napoli, Como e Inter - oggi è il giorno di Europa e Conference League. Alle 18.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW la Juventus, reduce dalla fragorosa sconfitta contro la Lazio in campionato, ospita il Rennes alla caccia di una vittoria scaccia crisi (IL RACCONTO IN DIRETTA). Alle 21 invece il Milan è di scena in Inghilterra, dove affronterà il Bournemouth, e alla stessa ora l’Atalanta scende in campo nei Paesi Bassi contro l’Ajax nell’incontro valido per la Conference League.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Rennes (ore 18.45)
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.
RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds, Thomasson, Rongier, M. Camara, Nagida; Dia, Al-Taamari. All. Haise.
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