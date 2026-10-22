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Tragedia nel rugby, Cléa Menier muore in campo in Francia: aveva 17 anni

Sport
France Rugby﻿ via Facebook

La giovane promessa dello sport è stata colpita alla testa durante il match tra Union du Bassin Marmandais e Agen. È andata in arresto cardiaco e a nulla è servita la corsa in ospedale

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È morta a soli 17 anni Cléa Menier, giovane promessa del rugby francese. La ragazza era in campo durante il match tra Union du Bassin Marmandais e Agen quando è stata colpita violentemente alla testa. Inutili i soccorsi: Menier è andata in arresto cardiocircolatorio ed è deceduta prima di riuscire a raggiungere l’ospedale più vicino. La Federazione francese di rugby ha proclamato il lutto e si è stretta attorno alla squadra e alla famiglia della 17enne. 

Cosa è successo

L’incidente fatale è accaduto sabato 17 ottobre. Cléa Menier ha subito un violento colpo alla testa mentre disputava il match contro la squadra avversaria. L’impatto le ha provocato un immediato arresto cardiocircolatorio e, nonostante le procedure di rianimazione sul campo e un’apparente iniziale stabilizzazione delle sue condizioni, la situazione è precipitata e la 17enne è morta all’ospedale Pellegrin di Bordeaux a causa delle ferite riportate. La Federazione non ha diffuso dettagli: in un comunicato si è limitata a spiegare che “sarà fatto tutto il possibile per comprendere le circostanze di quanto accaduto e sarà attivato un servizio di supporto psicologico per sostenere tutte le persone colpite da questa tragedia e accompagnarle in questi momenti particolarmente dolorosi”.

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