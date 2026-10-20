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Champions League, alle 21 Roma-Slovan Bratislava e Napoli-Bodo: le probabili formazioni

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Terza giornata della massima competizione europea per club: entrambe squadre le italiane, reduci dalle sconfitte con Real e Villarreal, cercano punti fondamentali per proseguire il cammino

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La terza giornata di Champions League (LA CLASSIFICA) vede protagoniste Roma e Napoli, entrambe in campo alle ore 21. I giallorossi ospitano lo Slovan Bratislava all'Olimpico, con l'obiettivo di riscattare la sconfitta contro il Real Madrid, mentre gli azzurri affrontano il Bodø/Glimt al Maradona, a caccia di punti preziosi per rilanciarsi in Europa dopo i due ko con Arsenal e Villarreal.

Le probabili formazioni di Roma-Slovan Bratislava

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

 

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takác; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara; Yirajang. All. Yaya Touré

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Le probabili formazioni di Napoli-Bodo Glimt

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

 

BODO/GLIMT (4-3-3): Halkin; Sjovold, Gundersen, Biortfut, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Mvuka, Helmersen, Hauge. All. Knutsen

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