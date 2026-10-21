Champions League, in corso Como-Manchester United: 1-0. Poi Inter-Shakhtar Donetsk. LIVESport
La terza giornata della fase campionato, dopo le vittorie di ieri di Roma e Napoli, prosegue con le altre due squadre italiane in corsa. Alle 18.45, allo stadio Sinigaglia, è iniziata la sfida tra il Como di Fabregas e il Manchester United. Alle 21, a San Siro, l’Inter di Chivu affronta lo Shaktar Donetsk
Dopo le vittorie di ieri di Roma e Napoli, oggi tocca a Como e Inter scendere in campo per la terza giornata della fase campionato di Champions League e riscattare le sconfitte del turno precedente (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS). Alle 18.45, allo stadio Sinigaglia, è iniziata la sfida tra il Como di Fabregas e il Manchester United (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Stasera, alle 21, a San Siro l’Inter di Chivu affronta lo Shaktar Donetsk.
Il tabellino di Como-Manchester United 1-0 (live)
2' Paz
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, De Ligt, Maguire, Dalot; Tielemans, Santos; B. Fernandes, Mount, Cunha; Mbeumo. All. Carrick
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Le probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk (alle 21)
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu
SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Newerton; Kaua Elias. All. Arda Turan
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