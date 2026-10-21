La terza giornata della fase campionato, dopo le vittorie di ieri di Roma e Napoli, prosegue con le altre due squadre italiane in corsa. Alle 18.45, allo stadio Sinigaglia, è iniziata la sfida tra il Como di Fabregas e il Manchester United. Alle 21, a San Siro, l’Inter di Chivu affronta lo Shaktar Donetsk

Dopo le vittorie di ieri di Roma e Napoli, oggi tocca a Como e Inter scendere in campo per la terza giornata della fase campionato di Champions League e riscattare le sconfitte del turno precedente (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS). Alle 18.45, allo stadio Sinigaglia, è iniziata la sfida tra il Como di Fabregas e il Manchester United (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Stasera, alle 21, a San Siro l’Inter di Chivu affronta lo Shaktar Donetsk.