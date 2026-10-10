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Serie A, Genoa-Fiorentina finisce 2-1. In corso Inter-Parma: 0-0. LIVE

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Dopo la pausa per le partite delle nazionali, il campionato riparte con la sesta giornata. Tre i match in calendario oggi: alle 15 il Genoa ha battuto 2-1 la Fiorentina, alle 18 è iniziata la sfida tra Inter e Parma, alle 20.45 c'è Napoli-Frosinone

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Dopo la pausa per le partite delle nazionali, la Serie A riparte con la sesta giornata del campionato 2026/2027. Tre i match in calendario oggi: alle 15 il Genoa ha battuto 2-1 la Fiorentina, alle 18 è iniziata la sfida tra Inter e Parma (IL RACCONTO DI SKY SPORT), alle 20.45 c'è Napoli-Frosinone. Si prosegue domenica con Como-Roma alle 12.30, Lazio-Monza e Lecce-Bologna alle 15, Sassuolo-Milan alle 18, Cagliari-Juventus alle 20.45. Il turno si chiude lunedì con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il tabellino di Inter-Parma 0-0 (live)

INTER (3-5-2): Martinez J.; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu
 

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Delprato; Carboni, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege. All. Gilardino

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Il tabellino di Genoa-Fiorentina 2-1

7' pt Osmajic (G), 15' pt Messias (G), 27' st autogol Vasquez (F)

GENOA (4-2-3-1): Bijlow, Ehizibue (35' st Puczka), Otoa, Ostigard, Vásquez, Traoré, Frendrup, Ellertsson (35' st Sabelli), Messias (11' st Vitinha), El Shaarawy (11' st Wiafe), Osmajic. All.: De Rossi


FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Jimenez (35' ST Dodo), Dragusin, Ranieri (1' st Viery), Valdepenas, Ndour, Fagioli, Oulai (1' st Njie), Mastantuono, Gnonto (35' st Goncalves), Beto (19' st Pellegrino). All. Vanoli


Ammoniti: Ranieri, Oulai, Viery, Wiafe, Vitinha, Sabelli per gioco falloso; Traoré, Vasquez per proteste.

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