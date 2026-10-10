Serie A, Genoa-Fiorentina finisce 2-1. In corso Inter-Parma: 0-0. LIVE

Dopo la pausa per le partite delle nazionali, il campionato riparte con la sesta giornata. Tre i match in calendario oggi: alle 15 il Genoa ha battuto 2-1 la Fiorentina, alle 18 è iniziata la sfida tra Inter e Parma, alle 20.45 c'è Napoli-Frosinone

Dopo la pausa per le partite delle nazionali, la Serie A riparte con la sesta giornata del campionato 2026/2027. Tre i match in calendario oggi: alle 15 il Genoa ha battuto 2-1 la Fiorentina, alle 18 è iniziata la sfida tra Inter e Parma (IL RACCONTO DI SKY SPORT), alle 20.45 c'è Napoli-Frosinone. Si prosegue domenica con Como-Roma alle 12.30, Lazio-Monza e Lecce-Bologna alle 15, Sassuolo-Milan alle 18, Cagliari-Juventus alle 20.45. Il turno si chiude lunedì con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).