Prosegue la 36esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo le partite di ieri - che hanno visto le vittorie di Udinese, Inter e Juventus - sono cinque gli incontri in calendario oggi. Domani invece si chiude con Napoli-Bologna

Prosegue oggi la 36esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo le partite di ieri - che hanno visto le vittorie di Udinese, Inter e Juventus - sono cinque oggi gli incontri in calendario. Alle 12.30 si è giocata Verona-Como, che è terminata 0-1, che certifica la qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. Adesso sono in campo Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, mentre alle 18 è in programma Parma-Roma. Infine, alle 20.45, c’è il big match Milan-Atalanta. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). La giornata si chiude domani, con l’incontro serale tra Napoli e Bologna.