Prosegue la 36esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo le partite di ieri - che hanno visto le vittorie di Udinese, Inter e Juventus - sono cinque gli incontri in calendario oggi. Domani invece si chiude con Napoli-Bologna
Prosegue oggi la 36esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo le partite di ieri - che hanno visto le vittorie di Udinese, Inter e Juventus - sono cinque oggi gli incontri in calendario. Alle 12.30 si è giocata Verona-Como, che è terminata 0-1, che certifica la qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. Adesso sono in campo Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, mentre alle 18 è in programma Parma-Roma. Infine, alle 20.45, c’è il big match Milan-Atalanta. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). La giornata si chiude domani, con l’incontro serale tra Napoli e Bologna.
La cronaca di Verona-Como
Ad aprire gli incontri della domenica è la sfida del Bentegodi, con il Como chiamato a vincere per tenere vive le possibilità di qualificarsi alla prossima Champions. Nel primo tempo però la squadra di Fabregas fatica a rendersi pericolosa, mentre l’Hellas già retrocesso riesce a costruire un paio di occasioni da rete. Si va comunque all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa il Como sale di intensità e, dopo due chiare opportunità da gol, sblocca la partita al 71esimo grazie a Douvikas. Pochi minuti dopo Bowie trova il pari, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nel finale il risultato non cambia più, e la partita finisce 1-0 per il Como.
Il tabellino di Verona-Como 0-1
71’ Douvikas
VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Edmundsson, Valentini, Belghali (35'st Isaac), Akpa Akpro (35'st Vermesan), Gagliardini, Bernede (17'st Lovric), Frese, Suslov, Bowie. All.: Sammarco.
COMO (4-2-3-1): Butez, Vojvoda (1st Smolcic), Diego Carlos, Kempf, Valle (35'pt Moreno), Da Cunha, Perrone (1'st Caqueret), Diao (35'st Van der Brempt), Paz, Rodriguez (1'st Baturina), Douvikas. All.: Fabregas.
Ammoniti: Sammarco e Fabregas per comportamento non regolmentare, Caqueret e Frese per gioco falloso.