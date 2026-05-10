Mondiali, sfuma il ripescaggio dell'Italia? Cosa ha detto Infantino

Il presidente della Federazione ha dissipato ogni dubbio circa la partecipazione dell'Iran alla prossima competizione in Usa, Messico e Canada. La Federcalcio di Teheran: "Mondiale importante risorsa diplomatica" ascolta articolo

Sembrano svanite le speranze di ripescaggio per l'Italia ai Mondiali 2026. Il presidente della Fifa Gianni Infantino aveva già chiuso alla possibilità che la Nazionale italiana potesse partecipare alla rassegna iridata in programma a partire dal prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada, e oggi è arrivata la conferma definitiva. Tutto infatti ruotava attorno all'Iran, impegnato nella guerra proprio contro gli Stati Uniti e Israele, e la cui presenza era per questo considerata in dubbio.

Il messaggio di Infantino Infatino, che si è speso in prima persona per permettere alla Nazionale iraniana di partecipare al Mondiale, ha però chiuso il caso pubblicando un post sul proprio profilo ufficiale Instagram: "Auguro il meglio all'Iran per la loro quarta partecipazione consecutiva alla Coppa del Mondo!", ha scritto il presidente della Fifa, allegando varie foto di Mehdi Taremi e della squadra iraniana. Una conferma a tutti gli effetti quindi che l'Iran parteciperà al Mondiale, e che dovrebbe spegnere ogni speranza azzurra di ripescaggio. La Fifa, l'organo di governo del calcio mondiale, ha insistito per settimane sulla partecipazione dell'Iran. La nazionale di Teheran, che dovrebbe alloggiare a Tucson, in Arizona, durante i Mondiali, affronterà Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto nel Gruppo G, esordendo proprio contro la Nuova Zelanda a Los Angeles il 15 giugno. Approfondimento L'Iran pone le condizioni per partecipare ai Mondiali 2026: ecco quali