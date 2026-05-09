Prosegue oggi la 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo l’incontro di ieri vinto dal Torino 2-1 contro il Sassuolo, sono tre le partite in calendario oggi: alle 15 si è giocata Cagliari-Udinese, che è terminata sul punteggio di 0-2 per gli ospiti e macchiata da una rissa dopo il triplice fischio. In questo momento poi sono in campo la Lazio e l’Inter fresca campione d’Italia, in una sorta di anticipo di quella che tra pochi giorni sarà la finale che assegnerà la Coppa Italia. Infine, alle 20.45, si intrecciano al Via del Mare le lotte per la salvezza e per la qualificazione alla prossima Champions League: a sfidarsi sono Lecce e Juventus (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).