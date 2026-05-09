Prosegue oggi la terz'ultima giornata del campionato di Serie A 2025/26, dopo l’incontro di ieri vinto dal Torino 2-1 contro il Sassuolo. Ora in scena l’antipasto della finale di Coppa Italia, in serata la sfida che intreccia lotta salvezza e qualificazione Champions
Prosegue oggi la 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo l’incontro di ieri vinto dal Torino 2-1 contro il Sassuolo, sono tre le partite in calendario oggi: alle 15 si è giocata Cagliari-Udinese, che è terminata sul punteggio di 0-2 per gli ospiti e macchiata da una rissa dopo il triplice fischio. In questo momento poi sono in campo la Lazio e l’Inter fresca campione d’Italia, in una sorta di anticipo di quella che tra pochi giorni sarà la finale che assegnerà la Coppa Italia. Infine, alle 20.45, si intrecciano al Via del Mare le lotte per la salvezza e per la qualificazione alla prossima Champions League: a sfidarsi sono Lecce e Juventus (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Cagliari-Udinese (HIGHLIGHTS)
In una sfida caratterizzata da ritmi piuttosto blandi nei primi minuti, sono i padroni di casa - a cui serve un punto per la matematica salvezza - a rendersi maggiormente pericolosi nel primo tempo prima con Esposito e poi grazie a Palestra. Al 33esimo l’arbitro assegna un rigore ai sardi per un fallo di mano di Karlstrom, che viene però revocato dopo la revisione al VAR. Si va così all’intervallo sullo 0-0. In apertura di ripresa i padroni di casa vanno di nuovo vicini al gol in apertura, mentre pochi minuti dopo Zaniolo colpisce il palo per l’Udinese. Gli ospiti passano poi in vantaggio al 56esimo, grazie al gol di Buksa. Nel finale il Cagliari spinge alla ricerca del pari, ma è ancora l’Udinese a trovare il gol: al 95esimo è Gueye a siglare la rete del definitivo 2-0. Dopo il triplice fischio, è scoppiata una rissa in campo.
Il tabellino di Cagliari-Udinese 0-2
56' Buksa, 90+5' Gueye
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Ze Pedro (16' st Zappa), Mina, Dossena, Obert (43' st Obert), Palestra (16' st Sulemana), Adopo (43' st Belotti), Gaetano, Folorunsho (28' st Albarracin), Esposito, Mendy. All.: Pisacane.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Mlacic (9' st Bertola) Kristensen, Solet; Ehizibue (34' st Arizala) Piotrowski (9' st Miller), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (34' st Gueye), Buksa (20' st Davis). All.: Runjaic.
Ammoniti: Ehizibue, Zè Pedro per gioco falloso, Davis per comportamento non regolamentare.
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