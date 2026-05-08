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Figurine Panini, dal 2031 non ci sarà più l'album per i mondiali FIFA

Lifestyle
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L'annuncio segna la fine di una collaborazione di 60 anni con Panini. L'ultimo album realizzato dall'azienda di Modena sarà quello relativo ai mondiali del 2030, l'edizione del centenario co-organizzata da Marocco, Portogallo e Spagna. Nel frattempo Panini annuncia ufficialmente il lancio in Italia della Fifa World Cup 2026 Official Sticker Collection

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La Fifa ha annunciato la fine della sua storica collaborazione con l'azienda italiana Panini, che dal 1970 produceva i noti album di figurine autoadesive per i mondiali di calcio. Nel 2031 sarà sostituita da Fanatics, impresa americana le cui attività spaziano dalle figurine da collezione alle scommesse sportive, passando per il gioco d'azzardo online: il marchio usato sarà Topps, già noto per l'Europeo 2024.

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L'annuncio segna la fine di una collaborazione di 60 anni con Panini

"La Fifa e Fanatics hanno firmato un contratto di licenza esclusivo a lungo termine relativo a vari articoli da collezione, in particolare figurine, carte e giochi di carte", ha indicato ieri la federazione del calcio mondiale in un comunicato ripreso oggi dall'agenzia Afp. L'annuncio segna la fine di una collaborazione di 60 anni con Panini. L'ultimo album realizzato dall'azienda di Modena sarà quello relativo ai mondiali del 2030, l'edizione del centenario co-organizzata da Marocco, Portogallo e Spagna. 

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Panini: no comment. Fanatics: giorno storico

Da parte di Panini nessun commento mentre Michael Rubin, fondatore e Ceo di Fanatics, parla di un "giorno storico" per l'azienda. "Il calcio delle nazionali offre le migliori opportunità di crescita nel settore sportivo", dichiara in una nota separata. "Saremo in grado di portare gli articoli da collezione e la narrativa legata al calcio a un nuovo livello". L'obiettivo è "far scoprire la magia ai giovani di tutte le regioni del mondo".

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Obiettivo Fifa: globalizzare e ringiovanire il proprio pubblico

L'azienda statunitense è già partner della Fifa per la commercializzazione dei prodotti derivati dei Mondiali 2026, che si disputeranno in giugno e in luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Secondo l'Afp la collaborazione segna una nuova tappa nella volontà della Fifa di globalizzare e ringiovanire il proprio pubblico, dopo essersi associata alla rete sociale TikTok, alla piattaforma YouTube e aver accreditato dei creatori di contenuti per coprire le partite dei mondiali di quest'estate.

L’album Topps

Panini ha già perso i diritti Uefa, con l'Europeo 2024 in Germania che aveva segnato una cesura storica. Dopo 42 anni di partnership, Panini aveva perso la licenza proprio a favore di Topps, con risultati controversi. Nell'album Topps mancavano ad esempio stelle come Kylian Mbappé, Manuel Neuer e Phil Foden, a causa di problemi di diritti. Inoltre i diritti sulle immagini per nazionali chiave (Germania, Italia, Inghilterra, Francia) erano rimasti a Panini, costringendo Topps a soluzioni di fortuna: bandiere nazionali al posto degli stemmi federali e giocatori ritratti senza maglia.

Panini lancia le figurine dei Mondiali 2026

Panini annuncia ufficialmente il lancio in Italia della Fifa World Cup 2026 Official Sticker Collection, invitando i tifosi a inaugurare il loro viaggio nello stile unico di Panini: aprendo il primo pacchetto, scoprendo le figurine dei giocatori e dando la caccia agli iconici stemmi delle squadre in vista della più grande celebrazione calcistica del mondo. Lo fa sapere l'azienda con una nota. La collezione celebra il modo in cui il calcio e il collezionismo uniscono i tifosi attraverso Paesi, culture e generazioni. Giunta alla 15ª edizione di album di figurine Panini dedicato alla FIFA World Cup, la collezione 2026 riflette la nuova portata della competizione, presentando tutte le 48 squadre qualificate per un totale di 980 figurine da collezionare, 7 in ogni pacchetto, ed extra stickers in diverse colorazioni.

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