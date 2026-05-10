Giro d'Italia 2026, 3^ tappa da Plovdiv a Sofia: il percorso

La frazione si snoda su 175 km totali. Come da tradizione degli ultimi anni, la Corsa Rosa è partita dall’estero: quest'anno per la prima volta dalla Bulgaria, sul Mar Nero. Attualmente in maglia rosa c'è Guillermo Silva. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio

Terza tappa oggi, 10 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Plovdiv e arriva a Sofia, per un totale di 175 km. Come da tradizione degli ultimi anni, la Corsa Rosa è partita dall’estero: quest'anno per la prima volta dalla Bulgaria, sul Mar Nero. Ieri la tappa è stata vinta da Guillermo Silva che ha anche conquistato la maglia rosa. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.