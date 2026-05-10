Giro d'Italia 2026, 3^ tappa da Plovdiv a Sofia: il percorso

La frazione si snoda su 175 km totali. Come da tradizione degli ultimi anni, la Corsa Rosa è partita dall’estero: quest'anno per la prima volta dalla Bulgaria, sul Mar Nero. Attualmente in maglia rosa c'è Guillermo Silva. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio
Terza tappa oggi, 10 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Plovdiv e arriva a Sofia, per un totale di 175 km. Come da tradizione degli ultimi anni, la Corsa Rosa è partita dall’estero: quest'anno per la prima volta dalla Bulgaria, sul Mar Nero. Ieri la tappa è stata vinta da Guillermo Silva che ha anche conquistato la maglia rosa. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.
Il tracciato della terza tappa
Questa tappa è divisibile in due parti: la prima sempre leggermente in salita che si conclude alla stazione sciistica di Borovets, e la seconda sempre leggermente a scendere fino all’arrivo di Sofia. La tappa si svolge su strade larghe anche nelle montagne. Nell’ultima parte di avvicinamento alla città si entra in un settore a scorrimento veloce. Ultimi 8 km praticamente rettilinei sempre in leggerissima discesa fino all’ultimo chilometro dove la strada diventa pianeggiante.
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Il britannico Simon Yates, ritiratosi a gennaio. è l'ultimo vincitore della corsa rosa. Prima di lui il bis sloveno frmato Pogacar e Roglic. Binda, Coppi e Merckx hanno il record di successi, mentre l'Italia con 69 vittorie è il Paese con più allori nonostante l'ultimo trionfo risalga al 2016 con Nibali. Ecco l'albo d'oro del Giro dal 1909 a oggi