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Giro d'Italia 2026, 3^ tappa da Plovdiv a Sofia: il percorso

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Giro d'Italia

 La frazione si snoda su 175 km totali. Come da tradizione degli ultimi anni, la Corsa Rosa è partita dall’estero: quest'anno per la prima volta dalla Bulgaria, sul Mar Nero. Attualmente in maglia rosa c'è Guillermo Silva. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio

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Terza tappa oggi, 10 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Plovdiv e arriva a Sofia, per un totale di 175 km. Come da tradizione degli ultimi anni, la Corsa Rosa è partita dall’estero: quest'anno per la prima volta dalla Bulgaria, sul Mar Nero. Ieri la tappa è stata vinta da Guillermo Silva che ha anche conquistato la maglia rosa. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

Il tracciato della terza tappa

Questa tappa è divisibile in due parti: la prima sempre leggermente in salita che si conclude alla stazione sciistica di Borovets, e la seconda sempre leggermente a scendere fino all’arrivo di Sofia. La tappa si svolge su strade larghe anche nelle montagne. Nell’ultima parte di avvicinamento alla città si entra in un settore a scorrimento veloce. Ultimi 8 km praticamente rettilinei sempre in leggerissima discesa fino all’ultimo chilometro dove la strada diventa pianeggiante.

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