La Corsa Rosa prosegue in Bulgaria con una frazione di 221 km che attraversa alcune valli dei Balcani. Dopo 3 giorni all’estero, il 12 maggio si tornerà in Italia, in Calabria. Ieri la prima tappa e la prima maglia rosa sono andate al corridore francese Paul Magnier ascolta articolo

Seconda tappa oggi, 9 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Burgas e arriva a Veliko Tarnovo, per un totale di 221 km. Come da tradizione degli ultimi anni, la Corsa Rosa è partita ieri dall’estero: per la prima volta dalla Bulgaria, sul Mar Nero. La prima tappa e la prima maglia rosa sono andate al corridore francese Paul Magnier. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

Si parte in Bulgaria La “Grande Partenza” è affidata alle tre frazioni in Bulgaria, attraversando città e paesaggi spettacolari, dalle antiche coste del Mar Nero allo skyline medievale di Veliko Tarnovo, fino ai passi montani sopra Plovdiv e Sofia. Il 12 maggio si torna in Italia con la quarta tappa, in Calabria, da Catanzaro a Cosenza. Il tracciato della seconda tappa A una prima parte pianeggiante seguono salite e discese dopo Sliven. A 11km dall’arrivo, a Lyaskovets, tocca all’impegnativa salita del Monastero. Poi la discesa verso Veliko Tarnovo: ultimi 3 km inizialmente pianeggianti e seconda parte in salita nella roccaforte medievale di Tsarevets, con porfido e pendenze fino al 9%. Ancora una breve discesa prima di risalire verso l’arrivo, con gli ultimi 500 metri di rettilineo. Leggi anche Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109