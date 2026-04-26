Serie A, Fiorentina-Sassuolo finisce 0-0. In corso Genoa-Como

La 34esima giornata di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30, pareggio senza reti tra Fiorentina e Sassuolo. Alle 15 è iniziata Genoa-Como. Alle 18 si gioca Torino-Inter. Alle 20.45 chiude la domenica Milan-Juventus. Lunedì le ultime due partite di questo turno: Cagliari-Atalanta alle 18.30 e Lazio-Udinese alle 20.45. La giornata si era aperta venerdì con la vittoria 4-0 del Napoli contro la Cremonese. Sabato il Parma ha superato 1-0 il Pisa, la Roma ha battuto 2-0 il Bologna in trasferta, Verona-Lecce è finita 0-0 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).