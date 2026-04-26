Serie A, Fiorentina-Sassuolo finisce 0-0. In corso Genoa-Como

Quattro partite, oggi, per la 34esima giornata di campionato. Nel match delle 12.30, pareggio senza reti tra Fiorentina e Sassuolo. Alle 15 è iniziata Genoa-Como. Alle 18 si gioca Torino-Inter. Alle 20.45 chiude la domenica Milan-Juventus
La 34esima giornata di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30, pareggio senza reti tra Fiorentina e Sassuolo. Alle 15 è iniziata Genoa-Como. Alle 18 si gioca Torino-Inter. Alle 20.45 chiude la domenica Milan-Juventus. Lunedì le ultime due partite di questo turno: Cagliari-Atalanta alle 18.30 e Lazio-Udinese alle 20.45. La giornata si era aperta venerdì con la vittoria 4-0 del Napoli contro la Cremonese. Sabato il Parma ha superato 1-0 il Pisa, la Roma ha battuto 2-0 il Bologna in trasferta, Verona-Lecce è finita 0-0 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Fiorentina-Sassuolo
Finisce 0-0 tra Fiorentina e Sassuolo. La prima occasione della partita, che è anche l’unica del primo tempo per gli emiliani, è di Laurienté: fermato da De Gea. I viola rispondono con Gudmunsson, che di tacco impegna Turati. Ma la palla gol più nitida ce l’ha Solomon, che lambisce il palo. Nella ripresa la Fiorentina continua a mantenere il possesso della palla, ma non riesce a concretizzare: ci provano Gudmundsson, Dodo, Fagioli, Ndour e Comuzzo, con Turati sempre pronto. Da parte del Sassuolo un solo vero squillo: il palo quasi fortuito colpito da Pinamonti al 14'. La partita termina senza reti e per la Fiorentina la salvezza, seppur ormai vicina, non è ancora matematica.
Il tabellino di Fiorentina-Sassuolo 0-0
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo (30' st Comuzzo); Fagioli; Harrison (22' st Fazzini), Ndour, Mandragora (22' st Fabbian), Solomon; Gudmundsson. All. Vanoli
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné (29' st Fadera), Matic (43' st Vranckx), Thorstvedt; Volpato (20' st Lipani), Pinamonti (29' st Nzola), Laurienté (43' st Moro). All. Grosso
Ammoniti: Ranieri, Mandragora, Laurentié per gioco falloso.
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