Serie A, Parma-Pisa 1-0 e Bologna-Roma 0-2. Verona-Lecce 0-0. VIDEO

Ieri il Napoli ha battuto 4-0 la Cremonese. Domani si giocano Torino-Inter e il big match Milan-Juventus, che può essere decisivo nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League
Prosegue oggi la 34esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo la vittoria di ieri del Napoli, che si è imposto per 4-0 contro la Cremonese, sono tre gli incontri del 25 aprile: alle 15 si è giocata Parma-Pisa, terminata sul punteggio di 1-0. Alle 18 è stato poi il momento di Bologna-Roma, terminata 0-2. Verona-Lecce è terminata 0-0 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani invece tra le altre partite scenderà in campo l’Inter a Torino, mentre in serata è in calendario il big match Milan-Juventus.
La cronaca di Verona-Lecce (GLI HIGHLIGHTS)
Si chiude in parità 0-0 la sfida salvezza tra Verona e Lecce al Bentegodi. Un pareggio che serve a poco ad entrambe le squadre, con i padroni di casa che si portano a 19 punti, lasciando all'ultimo posto il Pisa a 18, mentre il Lecce sale a 29 punti e si porta al quart'ultimo posto a +1 sulla Cremonese. Poche le emozioni al Bentegodi soprattutto nel primo tempo dove è pervalsa la paura La squadra di Di Francesco si fa avanti con Banda che però risulta spesso impreciso. Il Verona risponde con Belghali e Akpa Akpro, decisivo due volte Falcone. Nella ripresa ancora Lecce pericoloso con Banda e Cheddira ma il gol non arriva. Al 92' N'Dri penetra dalla destra e mette al centro per Camarda ma il suo tiro, dopo un primo rimpallo, viene deviato in corner da Nelsson. Infine giallo al 94' con il Verona che va in gol con Edmundsson ma l'arbitro Massa prima convalida e poi richiamato al Var annulla per fallo sul portiere.
Il tabellino di Verona-Lecce 0-0
VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap (5'st Valentini), Edmundsson, Belghali (41'st Vermesan), Akpa Akpro (17'st Lovric), Gagliardini, Bernede (41'st Lirola), Frese, Suslov (17'st Sarr), Bowie. (34 Perilli, 94 Toniolo, 12 Bradaric, 19 Slotsager, 21 Harroui, 41 Isaac, 70 Fallou, 72 Ajayi, 73 Al-Musrati). All.: Sammarco.
LECCE (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Siebert, Jean, Gallo, Coulibaly, Ramadan, Pierotti (45'st Camarda), Gendelman (14'st Ngom), Banda (34'st N'Dri), Stulic (14'st Cheddira). (1 Fruchti, 32 Samooja, 3 Ndaba, 11 N'Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 28 Gorter, 36 Marchwinski, 780 Kovac). All.: Di Francesco.
Ammoniti: Coulibaly, Akpa-Akpro Ramadani, Valentini, Cheddira, N'Dri, Viega per gioco falloso.
La cronaca di Bologna-Roma (HIGHLIGHTS)
Sono i gol di Malen e El Aynaoui a decidere la sfida del Dall’Ara, che vede la Roma imporsi per 2-0 sul Bologna e tenere vive le proprie speranze di qualificazione alla prossima Champions. Succede tutto nel primo tempo: al minuto 7 è Malen a sbloccare il risultato per gli uomini di Gasperini, e in pieno recupero arriva il raddoppio di El Aynaoui. Nella ripresa cresce di intensità il Bologna, che centra anche una traversa con Orsolini, senza riuscire però ad accorciare le distanze: la partita termina così 2-0 per la Roma.
Il tabellino di Bologna-Roma 0-2
7’ Malen, 45+1’ El Aynaoui
BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia, Helland (32' st Vitik), Lucumi, Heggem, Joao Mario (21' st De Silvestri), Ferguson, Freuler, Miranda (1' st Zortea), Orsolini (32' st Cambiaghi), Castro (1' st Odgaard), Rowe. All.: Italiano.
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso (16' st Ghilardi), Celik (1' st Rensch), El Aynaoui, Cristante, Wesley, Soulè (16' st Vaz), Pisilli (48' st Ziolkowski), Malen (32' st Dybala). All.: Gasperini.
Ammoniti: Hermoso, Rensch, El Aynoaui per gioco scorretto.
La cronaca di Parma-Pisa (HIGHLIGHTS)
È un gol di Elphege al minuto 82 a decidere la sfida tra Parma e Pisa: il calciatore francese ha trovato la rete, sfruttando un passaggio di Sorensen, e riuscendo così a superare il portiere Semper. Per gli ospiti le migliori occasioni sono capitate nel primo tempo sui piedi di Akinsanmiro e Stojilkovic, i cui tiro però hanno colpito il palo. Con questa vittoria per 1-0 il Parma sale a 42 punti in classifica ed è matematicamente salvo, mentre il Pisa rimane fermo in ultima posizione a quota 18.
Il tabellino di Parma-Pisa 1-0
82’ Elphege
PARMA (5-3-2): Suzuki, Delprato (36' st Almqvist), Circati, Troilo, Ndiaye, Valeri, Bernabè (33'st Estevez), Nicolussi Caviglia (33' st Sorensen), Keita (21' st Ordonez), Strefezza (21' st Elphege), Pellegrino. All.: Cuesta.
PISA (3-5-2): Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov (36' st Lorran), Leris (20' Tourè), Akinsamiro (35' st Cuadrado), Aebischer, Vural (1' st Piccinini), Angori, Stojilkovic (21' st Meister), Moreo. All. Hiljemark
Ammoniti. Canestrelli, Vural, Ndiaye per gioco falloso.
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