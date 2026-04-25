Serie A, Parma-Pisa 1-0 e Bologna-Roma 0-2. Verona-Lecce 0-0. VIDEO

Ieri il Napoli ha battuto 4-0 la Cremonese. Domani si giocano Torino-Inter e il big match Milan-Juventus, che può essere decisivo nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League ascolta articolo

Prosegue oggi la 34esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo la vittoria di ieri del Napoli, che si è imposto per 4-0 contro la Cremonese, sono tre gli incontri del 25 aprile: alle 15 si è giocata Parma-Pisa, terminata sul punteggio di 1-0. Alle 18 è stato poi il momento di Bologna-Roma, terminata 0-2. Verona-Lecce è terminata 0-0 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani invece tra le altre partite scenderà in campo l’Inter a Torino, mentre in serata è in calendario il big match Milan-Juventus.

La cronaca di Verona-Lecce (GLI HIGHLIGHTS) Si chiude in parità 0-0 la sfida salvezza tra Verona e Lecce al Bentegodi. Un pareggio che serve a poco ad entrambe le squadre, con i padroni di casa che si portano a 19 punti, lasciando all'ultimo posto il Pisa a 18, mentre il Lecce sale a 29 punti e si porta al quart'ultimo posto a +1 sulla Cremonese. Poche le emozioni al Bentegodi soprattutto nel primo tempo dove è pervalsa la paura La squadra di Di Francesco si fa avanti con Banda che però risulta spesso impreciso. Il Verona risponde con Belghali e Akpa Akpro, decisivo due volte Falcone. Nella ripresa ancora Lecce pericoloso con Banda e Cheddira ma il gol non arriva. Al 92' N'Dri penetra dalla destra e mette al centro per Camarda ma il suo tiro, dopo un primo rimpallo, viene deviato in corner da Nelsson. Infine giallo al 94' con il Verona che va in gol con Edmundsson ma l'arbitro Massa prima convalida e poi richiamato al Var annulla per fallo sul portiere. Il tabellino di Verona-Lecce 0-0 VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap (5'st Valentini), Edmundsson, Belghali (41'st Vermesan), Akpa Akpro (17'st Lovric), Gagliardini, Bernede (41'st Lirola), Frese, Suslov (17'st Sarr), Bowie. (34 Perilli, 94 Toniolo, 12 Bradaric, 19 Slotsager, 21 Harroui, 41 Isaac, 70 Fallou, 72 Ajayi, 73 Al-Musrati). All.: Sammarco. LECCE (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Siebert, Jean, Gallo, Coulibaly, Ramadan, Pierotti (45'st Camarda), Gendelman (14'st Ngom), Banda (34'st N'Dri), Stulic (14'st Cheddira). (1 Fruchti, 32 Samooja, 3 Ndaba, 11 N'Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 28 Gorter, 36 Marchwinski, 780 Kovac). All.: Di Francesco. Ammoniti: Coulibaly, Akpa-Akpro Ramadani, Valentini, Cheddira, N'Dri, Viega per gioco falloso.