Serie A, al Maradona il Napoli batte la Cremonese 4-0

Al Maradona, in questo avvio di 34esima giornata di Serie A, il Napoli batte nettamente la Cremonese per 4-0, grazie a un pressing costante e alle reti di McTominay, Højlund, De Bruyne e Alisson ( IL RACCONTO DI SKY SPORT - GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Napoli-Cremonese

Napoli subito in vantaggio, dopo appena 3 minuti. A segno va McTominay che calcia dal limite e batte Audero. Cremonese in forte difficoltà nel provare a gestire il pressing degli avversari. Al 45' raddoppia il Napoli: segna Hojlund. E al 48' arriva il tris: segna De Bruyne che beffa Maleh e va a segno da distanza ravvicinata. Ma non è finita qui: al 52' arriva anche il quarto gol del Napoli, firmato Alisson che mette la palla alle spalle di Audero. Sul finale, pur rallentando, il Napoli resta pericolosissimo nelle ripartenze. E la Cremonese non riesce mai a trovare la porta avversaria. All'81' intervento con un braccio di Grassi, c'è calcio di rigore per il Napoli ma McTominay lo sbaglia e si fa battere dal portiere avversario che para.

Il tabellino di Napoli-Cremonese 4-0

McTominay S. 3', Højlund R. 45', De Bruyne K. 45' + 3', Alisson 52'

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera (54' Beukema); Politano (53' Mazzocchi), McTominay, Lobotka (54' Gilmour), Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini (46’ Zerbin), Bondo (46’ Grassi), Maleh, Payero; Okereke Okereke (46’ Vandeputte), Bonazzoli. All. Giampaolo.