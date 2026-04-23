Finale di Coppa Italia 2026, Inter Lazio: data e biglietti

La partita si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma il 13 maggio alle 21.00. La caccia ai biglietti da parte dei tifosi è cominciata da tempo ma, in merito ai prezzi e al circuito attraverso sui sarà possibile l'acquisto si attendono comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie A ascolta articolo

L'appuntamento per la finale di Coppa Italia è a Roma. Il 13 maggio Inter e Lazio si scontreranno allo stadio Olimpico della Capitale alle ore 21. I tifosi attendono con ansia l'uscita dei biglietti, che dovrebbe essere tra fine aprile e inizio maggio. Quanto costeranno e quale sarà il circuito predisposto per l'acquisto?

Quando escono i biglietti La Lega Serie A non ha ufficializzato le date di apertura della vendita dei biglietti per la finalissima ma, considerato che la partita si giocherà a metà maggio, si pensa che le fasi di vendita dei ticket per il match possano iniziare alla fine del mese di aprile. Per quanto riguarda invece la modalità d'acquisto, come di consueto, in una prima fase ci sarà la prelazione per gli abbonati e i soci delle società e dopo alcuni giorni si aprirà la vendita dei posti rimanenti. Potrebbe interessarti Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai rigori ed è in finale