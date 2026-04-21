Coppa Italia, l'Inter batte 3-2 in rimonta il Como e vola in finale

L'Inter vola in finale di Coppa Italia. I nerazzurri superano 3-2 in rimonta il Como a San Siro nella semifinale di ritorno, dopo che all'andata le due squadre hanno pareggiato 0-0 al 'Sinigaglia'. A decidere la sfida del 'Meazza' la doppietta di Calhanoglu al 69' e all'86' e il gol di Sucic all'89' che replicano alle reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 48'. I ragazzi di Chivu aspettano in finale la vincente tra Atalanta e Lazio in campo domani sera alla New Balance Arena, con le due squadre che ripartono dal 2-2 dell'Olimpico.

La cronaca del secondo tempo

Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 della prima frazione. Al 3' il Como raddoppia. Palla persa dall'Inter, la recupera Nico Paz che imbuca per Da Cunha che entra in area da destra e batte Martinez sul secondo palo. Al 9' chance per Baturina prima e poi sulla ripartenza ci prova Barella, contenuto dalla difesa ospite. Un minuto dopo tentativo dalla distanza di Zielinski, palla abbondantemente alta. Al 12' ci prova Calhanoglu, il suo tiro potente trova Butez pronto. Al quarto d'ora doppio cambio di Chivu: entrano Sucic e Diouf, escono Dimarco e Zielinski. Al 24' l'Inter accorcia le distanze. Sucic tocca una palla al limite dell'area per Calhanoglu conclusione di prima intenzione, leggermente deviata e palla alle spalle di Butez. Nel Como è il momento di Diao e Caqueret, al posto di Da Cunha e Douvikas. Alla prima palla toccata Diao si rende subito pericoloso con una conclusione parata da Martinez. Alla mezz'ora Chivu inserisce Pio Esposito al posto di Bonny e Bisseck per Acerbi. Fabregas risponde con Smolcic e Rodriguez per Baturina e Van der Brempt. L'Inter preme e per l'assalto finale entra anche Dumfries, al posto di Luis Henrique. Al 41' l'Inter pareggia con un altro gol di Calhanoglu lasciato libero di colpire di testa in area di rigore. Al 44' i nerazzurri completano la rimonta. Calhanoglu trova al centro dell'area di rigore Sucic che si coordina al meglio e segna la rete che permette all'Inter di volare in finale. Fabregas prova il tutto per tutto inserendo Morata per Diego Carlos ma il Como non ha più energie e non riesce a impensierire la retroguardia avversaria che difende senza problemi il vantaggio fino al triplice fischio finale di Sozza.