Atp Madrid, Musetti incontra Griekspoor. Nel pomeriggio Sinner affronta MollerSport
Al terzo turno il carrarino sfida l’olandese testa di serie numero 29, mentre il numero 1 del mondo scende in campo contro il qualificato classe 2003. Gioca invece per approdare ai quarti di finale del doppio femminile la coppia Errani/Paolini. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il tennis azzurro torna in campo per il terzo turno del Madrid Open. Sulla terra rossa del Manolo Santana Lorenzo Musetti, intorno alle 13, sfida l'olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29. Subito dopo tocca al numero 1 del mondo Jannik Sinner, che dopo l’esordio vincente ma faticoso contro Bonzi, incontra il qualificato danese Elmer Moller. Gioca invece per approdare ai quarti di finale del doppio femminile la coppia Errani/Paolini, che non prima delle 13 affronta Zvonareva/Siegemund. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Avanti Darderi e Cobolli, fuori Paolini nel singolare
Sabato l’Italia del tennis maschile ha fatto due su due con le vittorie di Flavio Cobolli e di Luciano Darderi, mentre è stata eliminata l'unica azzurra rimasta nel tabellone femminile, Jasmine Paolini. In ordine temporale, è Darderi il primo a scendere in campo, con l'obiettivo di dimenticare le due recenti sconfitte all'esordio nei tornei di Montecarlo e Monaco di Baviera. Davanti si trova l'argentino Juan Manuel Cerundolo, un avversario che sin da inizio match non riesce a impensierirlo: l'azzurro, difeso un lungo primo turno di servizio, trova subito il break e da lì va in discesa verso un 6-1, 6-3 durato appena 78 minuti. Al terzo turno, Darderi troverà un altro Cerundolo, il più quotato fratello Francisco, numero 20 del mondo. Cobolli invece si trascina fino al tiebreak in un primo set complicato e poi perso contro un altro argentino, Camilo Ugo Carabelli. Nel secondo set, però, la risposta è un netto 6-1, a cui segue un 6-4 nel parziale conclusivo. Il romano affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, numero 96 della classifica Atp. Non riesce invece a uscire da un complicatissimo 2026 Jasmine Paolini: la toscana vede sfumare gli ottavi contro la statunitense Hailey Baptiste, che la batte 7-5, 6-2.
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno dello stesso anno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, dove perde per un soffio. Ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo A cura di Federica Villa