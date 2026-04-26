Avanti Darderi e Cobolli, fuori Paolini nel singolare

Sabato l’Italia del tennis maschile ha fatto due su due con le vittorie di Flavio Cobolli e di Luciano Darderi, mentre è stata eliminata l'unica azzurra rimasta nel tabellone femminile, Jasmine Paolini. In ordine temporale, è Darderi il primo a scendere in campo, con l'obiettivo di dimenticare le due recenti sconfitte all'esordio nei tornei di Montecarlo e Monaco di Baviera. Davanti si trova l'argentino Juan Manuel Cerundolo, un avversario che sin da inizio match non riesce a impensierirlo: l'azzurro, difeso un lungo primo turno di servizio, trova subito il break e da lì va in discesa verso un 6-1, 6-3 durato appena 78 minuti. Al terzo turno, Darderi troverà un altro Cerundolo, il più quotato fratello Francisco, numero 20 del mondo. Cobolli invece si trascina fino al tiebreak in un primo set complicato e poi perso contro un altro argentino, Camilo Ugo Carabelli. Nel secondo set, però, la risposta è un netto 6-1, a cui segue un 6-4 nel parziale conclusivo. Il romano affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, numero 96 della classifica Atp. Non riesce invece a uscire da un complicatissimo 2026 Jasmine Paolini: la toscana vede sfumare gli ottavi contro la statunitense Hailey Baptiste, che la batte 7-5, 6-2.