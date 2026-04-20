Sinner all'Atp Madrid 2026, il tabellone e gli avversari

Per il numero 1 al mondo possibili confronti contro Paul o Machac agli ottavi, De Minaur o Rublev ai quarti e un ipotetico derby in semifinale contro Musetti. In finale non ci sarà Alcaraz, che non partecipa al torneo: il match potrebbe quindi essere contro uno tra Zverev, Auger-Aliassime, Medvedev oppure Rublev

Sarà contro un qualificato il primo match di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo, favorito per la vittoria finale vista la contemporanea assenza del padrone di casa, lo spagnolo Carlos Alcaraz, punta a vincere il suo quarto torneo 1000 della stagione, dopo Indian Wells, Miami e Montecarlo. Il campione altoatesino non ha mai vinto nella capitale spagnola: il miglior piazzamento sono i quarti di finale del 2024 contro il canadese Auger-Aliassime, non disputati a causa di un problema all’anca. Lungo la strada verso la finale di domenica 3 maggio sono diversi gli ostacoli che potrebbe incontrare: ecco quali.

I primi turni

Dopo il bye del primo turno, il percorso del campione altoatesino comincerà dal secondo round dove, come detto, affronterà un qualificato. Al terzo turno, in caso di vittoria, Sinner potrebbe poi affrontare uno tra il canadese Gabriel Diallo, numero 36 del seeding; lo statunitense Alex Michelsen, numero 37 in classifica Atp e, infine, l’italiano Federico Cinà. Classe 2007 e numero 205 del ranking, sarebbe il primo scontro di livello per il tennista palermitano che finora non ha mai affrontato i primi 10 tennisti al mondo.

Dagli ottavi in poi

In caso di vittoria al terzo turno, Sinner avrebbe poi agli ottavi un probabile scontro con uno tra lo statunitense Tommy Paul, il ceco Tomas Machac o il britannico Cameron Norrie. Ai quarti, invece, probabile scontro con l’australiano Alex De Minaur, contro cui Sinner registra un parziale favorevole addirittura di 13 a 0, oppure con il russo Andrey Rublev o con il brasiliano Joao Fonseca. In semifinale, invece, non è da escludere un possibile match con l’altro italiano del tabellone, Lorenzo Musetti: il carrarin ha finora sempre perso con Sinner nei tre precedenti incontri. Altri possibili confronti in semifinale sono con l’americano Ben Shelton (che registra una sola vittoria nei 10 confronti contro Sinner), il monegasco Valentin Vacherot e il francese Arthur Fils. In caso di passaggio del turno, il possibile confronto potrebbe quindi essere con il numero 2 del torneo, il tedesco Alexander Zverev (contro cui Sinner ha vinto nove volte nei 13 incontri); il canadese Felix Auger-Aliassime (due sole vittorie contro l'altoatesino nei sette match disputati); il russo Daniil Medvedev (che registra un bilancio "quasi in pareggio" con sette vittorie in 16 confronti) oppure con il kazako Alexander Bublik (precedenti 6-2 per Jannik).