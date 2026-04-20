Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Sport
©IPA/Fotogramma

 Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 spagnolo sulla terra battuta. Inizierà con un qualificato il percorso di Jannik Sinner. Per il numero 1 al mondo possibile derby azzurro al terzo turno contro Federico Cinà e un quarto di finale contro De Minaur. In tabellone anche Musetti, Darderi, Cobolli, Berrettini, Bellucci e Sonego

ascolta articolo

È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Madrid, in programma dal 21 aprile al 3 maggio sulla terra rossa in Spagna. A guidare il seeding è il n.1 al mondo Jannik Sinner,  seguito da Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Saranno assenti, invece, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Ecco gli incroci.

Il tabellone degli italiani

Per Sinner il percorso a Madrid inizia con un qualificato. Poi si profila un possibile derby azzurro al terzo turno contro Federico Cinà (wild card) e un quarto di finale contro la testa di serie numero 5 che è l'australiano Alex De Minaur. Tra le teste di serie c'è anche Lorenzo Musetti, numero sei del seeding, che al secondo turno affronterà o Hurkacz - in lenta ripresa - o un qualificato. Darderi, invece, attende il vincente del match tra Cerundolo e Altmaier, mentre Cobolli, reduce dalla finale persa con Shelton a Monaco di Baviera, affronterà uno tra il francese Monfils e Ugo Carabelli. In campo a Madrid c'è anche Matteo Berrettini che sfiderà Collignon. Presente anche Bellucci che esordirà contro Dzumhur. Per Lorenzo Sonego, invece, match contro un qualificato.

I possibili quarti 

Come detto, uno dei quarti che potrebbero profilarsi è quello tra Sinner e De Minaur. Un altro quarto poi potrebbe vedere Lorenzo Musetti impegnato con Ben Shelton, reduce dalla vittoria dell'Atp 500 di Monaco. Possibile anche lo scontro tra il kazako Bublik e Auger-Aliassime. L'ultimo quarto potrebbe invece essere quello tra Medvedev e Zverev.

Assente Alcaraz

A Madrid non ci sarà Carlos Alcaraz. L'annuncio è arrivato con un post sui social del n.2 del mondo. Il motivo: un infortunio al polso durante il suo match di primo turno a Barcellona, contro il finlandese Otto Virtanen. Con il forfait del  22enne Sinner è certo di arrivare a Roma come leader della classifica Atp. "Ci sono notizie che costa molto dare. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo", ha scritto Alcaraz postando una foto dove mostra il polso destro. "Mi addolora soprattutto non poter stare davanti alla mia gente in un torneo così speciale. Grazie per l'affetto di sempre e speriamo di vederci presto", ha aggiunto.

Approfondimento

Alcaraz salta Atp Madrid: Sinner agli Internazionali Roma da numero 1
FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/53
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno dello stesso anno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, dove perde per un soffio. Ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Sinner all'Atp Madrid 2026, il tabellone e gli avversari

Sport

Per il numero 1 al mondo possibili confronti contro Paul o Machac agli ottavi, De Minaur o Rublev...

epa12885087 Jannik Sinner of Italy reacts against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final at the ATP Monte-Carlo Masters tennis tournament in Roquebrune Cap Martin, France, 12 April 2026. EPA/SEBASTIEN NOGIER

Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Sport

 Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 spagnolo sulla terra battuta. Inizierà con un...

Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO

Sport

La 33esima giornata è proseguita con quattro partite. Alle 12.30 Cremonese-Torino è...

Ciclismo, Remco Evenepoel vince l'Amstel Gold Race

Sport

Il ciclista belga si impone in una volata a due sul vincitore della scorsa edizione Mattias...

Europei Judo, Italia d'oro con Pirelli e Bellandi. Bronzo a Tavano

Sport

Non si poteva concludere meglio la spedizioni azzurra a Tblisi per i campionati continentali di...

Sport: I più letti