Atp Madrid, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 spagnolo sulla terra battuta. Inizierà con un qualificato il percorso di Jannik Sinner. Per il numero 1 al mondo possibile derby azzurro al terzo turno contro Federico Cinà e un quarto di finale contro De Minaur. In tabellone anche Musetti, Darderi, Cobolli, Berrettini, Bellucci e Sonego

È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Madrid, in programma dal 21 aprile al 3 maggio sulla terra rossa in Spagna. A guidare il seeding è il n.1 al mondo Jannik Sinner , seguito da Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Saranno assenti, invece, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Ecco gli incroci.

Il tabellone degli italiani

Per Sinner il percorso a Madrid inizia con un qualificato. Poi si profila un possibile derby azzurro al terzo turno contro Federico Cinà (wild card) e un quarto di finale contro la testa di serie numero 5 che è l'australiano Alex De Minaur. Tra le teste di serie c'è anche Lorenzo Musetti, numero sei del seeding, che al secondo turno affronterà o Hurkacz - in lenta ripresa - o un qualificato. Darderi, invece, attende il vincente del match tra Cerundolo e Altmaier, mentre Cobolli, reduce dalla finale persa con Shelton a Monaco di Baviera, affronterà uno tra il francese Monfils e Ugo Carabelli. In campo a Madrid c'è anche Matteo Berrettini che sfiderà Collignon. Presente anche Bellucci che esordirà contro Dzumhur. Per Lorenzo Sonego, invece, match contro un qualificato.

I possibili quarti

Come detto, uno dei quarti che potrebbero profilarsi è quello tra Sinner e De Minaur. Un altro quarto poi potrebbe vedere Lorenzo Musetti impegnato con Ben Shelton, reduce dalla vittoria dell'Atp 500 di Monaco. Possibile anche lo scontro tra il kazako Bublik e Auger-Aliassime. L'ultimo quarto potrebbe invece essere quello tra Medvedev e Zverev.

Assente Alcaraz

A Madrid non ci sarà Carlos Alcaraz. L'annuncio è arrivato con un post sui social del n.2 del mondo. Il motivo: un infortunio al polso durante il suo match di primo turno a Barcellona, contro il finlandese Otto Virtanen. Con il forfait del 22enne Sinner è certo di arrivare a Roma come leader della classifica Atp. "Ci sono notizie che costa molto dare. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo", ha scritto Alcaraz postando una foto dove mostra il polso destro. "Mi addolora soprattutto non poter stare davanti alla mia gente in un torneo così speciale. Grazie per l'affetto di sempre e speriamo di vederci presto", ha aggiunto.