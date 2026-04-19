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Atp Monaco, Cobolli affronta Shelton in finale: in corso il primo set

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L'azzurro sfida l'america , per il titolo all'Atp 500 di Monaco di Baviera. Match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Il tennis azzurro continua a sognare e oggi lo fa con Fabio Cobolli che sta affrontando in finale l'americano Ben Shelton per il titolo dell'Atp 500 di Monaco di Baviera (LA CRONACA LIVE DI SKY SPORT). Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La dedica di Cobolli al piccolo Mattia

Ieri, dopo la vittoria in semifinale su Alexander Zverev, n. 3 del mondo, Flavio Cobolli si era seduto nel suo angolo, piangendo. E aveva dedicato la sua vittoria a Mattia, un ragazzo di 13 anni morto alcuni giorni fa a Roma: era un suo amico e frequentava il suo stesso circolo di tennis.

Il percorso di Shelton

Per Shelton questa è la settima finale nel circuito maggiore, la seconda dell'anno dopo Dallas. Lo statunitense oggi va a caccia del quinto titolo in carriera dopo Tokyo 2023, Houston 2024, Toronto 2025 e - appunto - Dallas 2026.

Approfondimento

La vittoria di Cobolli contro Zverev
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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno dello stesso anno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, dove perde per un soffio. Ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo A cura di Federica Villa

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