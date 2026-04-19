Atp Monaco, Cobolli affronta Shelton in finale: in corso il primo set

Il tennis azzurro continua a sognare e oggi lo fa con Fabio Cobolli che sta affrontando in finale l'americano Ben Shelton per il titolo dell'Atp 500 di Monaco di Baviera ( LA CRONACA LIVE DI SKY SPORT ). Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La dedica di Cobolli al piccolo Mattia

Ieri, dopo la vittoria in semifinale su Alexander Zverev, n. 3 del mondo, Flavio Cobolli si era seduto nel suo angolo, piangendo. E aveva dedicato la sua vittoria a Mattia, un ragazzo di 13 anni morto alcuni giorni fa a Roma: era un suo amico e frequentava il suo stesso circolo di tennis.

Il percorso di Shelton

Per Shelton questa è la settima finale nel circuito maggiore, la seconda dell'anno dopo Dallas. Lo statunitense oggi va a caccia del quinto titolo in carriera dopo Tokyo 2023, Houston 2024, Toronto 2025 e - appunto - Dallas 2026.