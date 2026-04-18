Tennis, Cobolli batte Zverev e va in finale a Monaco di Baviera

Flavio Cobolli è in finale nel torneo ATP 500 di tennis a Monaco di Baviera. Il tennista azzurro ha superato il superfavorito di casa, Alexander Zverev, campione uscente. Nella semifinale del "Bmw Open", che ha un montepremi da oltre 2 milioni e mezzo di euro, il 23enne romano numero 16 del mondo e si è imposto sul tedesco per 6-3 6-3 dopo un'ora e 9 minuti di gioco.

Cobolli, che aveva perso entrambi i confronti precedenti col tedesco (ottavi Roland Garros e quarti Halle nel 2025), centra dunque la sua quinta finale in carriera nel circuito maggiore e domani, contro il vincente della sfida fra la seconda testa di serie Ben Shelton e il qualificato Alex Molcan, andrà a caccia del suo quarto sigillo dopo aver vinto nella passata stagione a Bucarest e Amburgo e lo scorso febbraio ad Acapulco.

Al termine del match Cobolli si è seduto nel suo angolo lasciandosi andare a un pianto liberatorio: ha poi spiegato che il pianto era legato alla scomparsa di un amico: "Aveva solo 13 anni, se n'è andato troppo presto. Questa vittoria è solo per lui".