Atp Madrid, Sinner all’esordio contro Bonzi: in corso il primo set

L’azzurro punta a diventare il primo campione della storia a trionfare nei primi quattro Masters 1000 della stagione e complessivamente in cinque consecutivi. In giornata Musetti ha superato Hurkacz. Nel tabellone femminile la giovane promessa tricolore Tyra Grant ha perso con la romena Cirstea. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner esordisce oggi a Madrid. Il numero 1 del mondo va a caccia dell’ennesimo record: diventare il primo campione della storia a trionfare nei primi quattro Masters 1000 della stagione e complessivamente in cinque consecutivi. La corsa dell’azzurro nel torneo spagnolo è incominciata questo pomeriggio dal 2° turno, con il match che lo vede ora in campo contro Benjamin Bonzi, francese numero 104 del mondo. Il Madrid Open è visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Musetti passa il turno

In tarda mattinata è sceso in campo anche Lorenzo Musetti, testa di serie n.6 del seeding, che ha battuto il polacco Hubert Hurkacz, 63 del ranking. Il carrarino ha vinto in due set, con il punteggio di 6-4, 7-6. Nel tabellone femminile, l’italiana Tyra Grant, giovane promessa classe 2008, dopo il suo primo successo nel circuito maggiore Wta a Madrid, ha sfidato al secondo turno la romena Cirstea ma ha perso 6-2, 7-6.

Paolini vince in rimonta

Ieri intanto, nel tabellone femminile, Jasmine Paolini ha vinto seppur con qualche difficoltà. La n.9 del ranking e 8 del seeding, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha battuto in rimonta per 3-6, 6-2, 6-4, dopo una battaglia di quasi due ore e mezza, la tedesca Laura Siegemund, n.47 Wta. Domani, al terzo turno, Paolini troverà dall'altra parte della rete la statunitense Hailey Baptiste, n.32 del ranking e 30 del seeding.